Este miércoles parará toda la educación pública

Ante el descontento con el presupuesto asignado en la última Rendición de Cuentas, los sindicatos de Primaria, Secundaria, UTU y la UdelaR resolvieron un paro de 24 horas para este miércoles 13.



La medida incluye una movilización a las 18 horas desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia.



Los sindicatos de la educación reclaman, entre otros, que el Poder Ejecutivo no otorga todavía el 6% del PIB a la educación, como ellos pretenden. En esta oportunidad, de acuerdo a lo que comunicó el gobierno, se llegará al 5,15% para el año 2019.



A esto se suma, en el caso de la ANEP, el incumplimiento del convenio salarial firmado en 2015, según los sindicalistas. Esto es porque en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas está previsto un aumento salarial de 3,5% para 2019 pero nada para 2020.



El texto del Ejecutivo tampoco contempla la regulación de 300 auxiliares de Primaria ni de otros cargos 1.300 cargos en Secundaria.



El rector de la UdelaR, Roberto Markarian, dijo que el presupuesto que el gobierno le asignó es muy inferior a lo solicitado por la universidad pública (US$ 14 millones frente a US$ 295 millones). Según Markarian, con esto la UdelaR quedará “estancada”.



Ocupaciones

Por otro lado, y también en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, los gremios estudiantiles de algunos liceos resolvieron ocupar los centros de estudio.



Este es el caso del liceo IAVA. Una asamblea de sus estudiantes decidió este lunes –con 538 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones- ocupar el local a partir de este jueves 14. El liceo N° 15 Ibiray (ubicado en Carrasco) recorrerá el mismo camino, pero realizará la ocupación a partir del lunes 18.