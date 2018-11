Mejoró algo el conocimiento de inglés en Uruguay

El ranking de la empresa Education First (EF), que mide el nivel de conocimiento del idioma inglés a través de una muestra de países de todos los continentes, marcó en la actual edición una leve mejora en la posición de Uruguay. Es el país sudamericano con mayor conocimiento de inglés después de Argentina. El nivel uruguayo es catalogado en la muestra como "medio", por debajo del "alto" de Argentina y por encima del nivel bajo de la mayoría del resto de los países sudamericanos y del "muy bajo" de Venezuela. La investigación abarcó a 88 países y Uruguay se mantuvo en el nivel 40. Pasó de 51,73 puntos a 53,41. El nivel medio permite, según EF, entender programas de televisión, leer un diario, participar en reuniones y comprender las letras de canciones.

En el relevamiento participaron 1,3 millones de personas, lo que supuso un incremento del 30% frente a 2017. El estudio es elaborado por Education First, una empresa con sede en la ciudad suiza de Lucerna dedicada a la enseñanza del inglés y el ranking se denomina oficialmente EF English Proficiency Index. Education First tiene 430 escuelas en 50 países. Según Wikipedia, aproximadamente 43.500 personas trabajan en las 500 oficinas de la organización que están en 112 países

Los autores del informe comentan con respecto a América Latina que "los sistemas educativos deficientes y las profundas desigualdades económicas han dificultado los esfuerzos por mejorar el nivel de inglés". "Latinoamérica está en plena crisis de cualificación, por lo que el aprendizaje del inglés en el entorno laboral es deficiente. Únicamente en torno al 10% de los trabajadores de la región recibe formación en un determinado año, comparado con casi un 50% de los trabajadores europeos", señala el informe.

Las mujeres representan el 60% de toda la muestra y la media de edad de los examinados adultos es de 26 años. El 86% de todos los examinados tienen menos de 35 años, mientras que el 99% son menores de 60 años. Esta octava edición del EF EPI se basa en los datos obtenidos de más de 1,3 millones de participantes en la prueba de inglés estándar de EF (EF SET) de 2017 por todo el mundo. Se trata de una prueba adaptable de comprensión lectora y oral disponible en línea que se puede realizar en forma gratuita. La prueba está sesgada hacia participantes que están interesados en seguir estudiando el idioma y hacia los adultos jóvenes.

Otro parámetro.

Más allá de que indica una pequeña mejora para el país, para el gobierno uruguayo, este ranking no representa un parámetro valedero y prefiere guiarse por los exámenes de la Universidad de Cambridge. Laura Motta, integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP y profesora de inglés, relativiza la conclusiones de ED. "Hay que ver cómo se hace. No es una muestra censal o muestral, participa un porcentaje muy pequeño, solo quienes ingresan a una página. No son datos que se pueda decir que son fiables o serios. Education First es una empresa que quiere vender servicios de inglés", señaló. Las autoridades de la enseñanza estatal uruguaya toman en cuenta los exámenes de la Universidad de Cambridge que "es el mayor examinador y el marco de referencia para la Unión Europea". "Va creciendo el número de quienes toman los exámenes en la educación pública y mejoran los niveles alcanzados", señaló Motta.

Las autoridades de la educación pública se trazaron para la enseñanza de inglés un plan estratégico que fija objetivos para 2030 y establece metas intermedias para 2020. "Los estamos alcanzando. Estamos trabajando para que el inglés sea la lengua extranjera de aprendizaje obligatorio a partir de cuarto de escuela. En Secundaria ya lo es. Avanzamos en las escuelas urbanas. Para las escuelas rurales tenemos el programa "Inglés sin límites" para el que vamos a presentar un libro", explicó Motta. El objetivo es que para 2030 esté generalizado en los alumnos de Secundaria de la enseñanza estatal un nivel B2, considerado "intermedio alto", equivalente a un "First Certificate". Actualmente el nivel en la educación Media es B1 y en el Ciclo Básico está algo por debajo, en el A2. La intención del gobierno es llegar a universalizar un conocimiento del inglés que permita la interpretación de textos complejos, la expresión también compleja verbal y escrita y facilitar la inserción laboral habilitando, por ejemplo, la lectura de catálogos o la comprensión de instrucciones para manejar una máquina. Es decir que se busca consolidar un nivel adecuado para el mundo laboral. Actualmente, el nivel alcanzado se puede considerar como "intermedio bajo". Esto implica que permite una comunicación básica y la lectura sobre aspectos conocidos así como el envío de un correo electrónico o completar un formulario.

La participación en los exámenes de la universidad de Cambridge es voluntaria y en algunos casos es aconsejada al joven por parte de su docente y se da en tres distintos niveles de Secundaria o la ex UTU.

Para cumplir los objetivos se seguirá capacitando para dar exámenes de la universidad de Cambridge a profesores y estudiantes tanto de forma presencial como semipresencial. "Nos falta titulación de docentes. Sin dudas hay que seguir trabajando", dijo Motta.