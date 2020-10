¿Qué medidas se podrían tomar para aumentar la presencialidad? Esto dijo Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, destacó este lunes que la vuelta de la obligatoriedad de las clases a partir de mañana - bajo las modalidades establecidas por las autoridades sanitarias - es "una herramienta más para ayudar a ir retomando paulatinamente como lo hemos venido haciendo la normalidad en la asistencia a los centros educativos".

En diálogo con el programa "Puntos de vista" (Radio Uruguay), Silva manifestó que esta decisión anunciada el jueves pasado "no modifica ninguna presencialidad porque las instituciones educativas están trabajando en función de los protocolos. Los grupos generalmente están divididos en dos, convocados algunas veces a la semana".

La diferencia que marcó Silva está dada a que al momento de ser convocados los niños y los jóvenes para asistir presencialmente a los centros educativos "tienen que concurrir. Pasó de ser voluntario a ser ahora obligatorio".

Esto implica que no concurrir a clases signifique una falta para el alumno, "sin perjuicio que estas cuestiones van a ser atendidas, como lo son a lo largo del año por todas las comunidades educativas, atendiendo las particularidades y realidades de cada familia", señaló.

"La obligatoriedad implica seguir transitando en el camino que veníamos haciéndolo desde el 22 de abril a la fecha", dijo el jerarca de la educación.

En tanto, consultado sobre si a esta altura del año pueden cambiar algo estas medidas, respondió: "Sí, tenemos mucha esperanza. Nos queda octubre, noviembre, y las clases de Primaria se van hasta la tercera semana de diciembre". Silva estimó que esta semana se definirá la fecha exacta de finalización de cursos 2020.

El País en su edición del 7 de octubre informó que unos 6.000 niños se desvincularon del sistema educativo. Silva señaló que estos niños "no están en la presencialidad y la virtualidad es escasa o nula", por lo que la obligatoriedad de concurrir a los centros educativos "es una herramienta más para ir a la búsqueda de estos niños que nos permitan conocer su situación y obligar a los responsables que tienen obligaciones a que las cumplan, sino deberá arbitrarse los mecanismos que correspondan".

En ese sentido, Silva manifestó que a otros niveles hay un "número importante de estudiantes que han perdido el vínculo" con el sistema educativos. Actualmente hay un promedio de asistencia de un 70% en Secundaria a nivel país, "aunque si se miran departamentos la situación cambia drásticamente". En UTU "están entre un 50% y 60% de asistencia a la presencialidad". Dijo que "muchos igualmente continúan conectados desde la virtualidad".

El presidente del Codicen indicó que para el reinicio de clases el 22 de abril tras el parate generado por la confirmación de los primeros casos- recibieron "muchísimas presiones, comentarios no positivos que auguraban catástrofe en el sistema educativo. Sin embargo, teníamos la confianza de la decisión adoptada con responsabilidad, diálogo con actores de diferentes lugares, saberes, competencias, que nos permitían augurar que paulatinamente íbamos a ir retomando el proceso de mayor presencialidad, con un apoyo decidido del Poder Ejecutivo".

Por otro lado, Silva fue consultado sobre la mayor presencialidad en los cursos y señaló que el distanciamiento físico permanente es un "obstáculo para la mayor presencialidad". Para esto, entiende que "se puede hacer un camino intermedio, de reforzar otras medidas de seguridad personal y lograr incorporar más alumnos a los centros educativos". Estas medidas, dijo, podrían ser tener el "tapabocas todo el tiempo puesto", así como "mayor ventilación" y quizás que los grupos estén "menor tiempo en forma permanente", así como "modificar un poco los horarios". No obstante, dijo que esto lo están evaluando y que la autoridad sanitaria es la que tiene la palabra en este sentido. "No nos podemos estar atribuyendo competencias o saberes que no tenemos", remarcó.

En esa línea, aseguró el presidente del Codicen: "Cualquiera sea el plazo que nosotros podamos aumentar la presencialidad siempre va a ser bienvenido".

Silva dijo que no está fijada la fecha de comienzo de los cursos 2021. "Tenemos un periodo de licencia todos los funcionarios de la educación, y luego tenemos un período donde seguramente vamos a poder implementar estrategias que es durante el mes de febrero, antes del comienzos de las clases formales, y ahí cada consejo establecerá un conjunto de acciones", adelantó el presidente del Codicen.