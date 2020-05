Maestros: hay instituciones que no tienen las condiciones para reinicio de clases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) planteó esta mañana en conferencia de prensa que hay instituciones educativas en las que "no están dadas las condiciones adecuadas para la reapertura de clases presenciales en el marco de la emergencia sanitaria".

"Nosotros maestros funcionarios queremos el retorno a la presencialidad, pero no de cualquier manera. Hemos trabajado intensamente en un protocolo sanitario atendiendo las sugerencias de las autoridades sanitarias que hoy, para su puesta en práctica, ha tenido y tiene serias dificultades", indicó Elbia Pereira, secretaria general de FUM.



Pereira aseguró que en las escuelas hasta el momento no se proporcionó el "material imprescindible mínimo para hacer la desinfección" y que, en la misma línea, se entregó un manual de limpieza "con elementos con los que las escuelas no cuentan".

"Ya están maestros y funcionarios en las escuelas tratando de poner a punto, pero hay cuestiones que todavía falta ajustar y estas cuestiones no son menores", indicó Pereira y ejemplificó: "Hasta ahora no sabemos si los niños van a estar atendidos por los suplentes que suplan a aquella cantidad de compañeros que están en situación de vulnerabilidad y población de riesgo que presencialmente no pueden ir".



"Estas marchas, contramarchas, ajustes y desajustes generan una incertidumbre tal que es muy difícil que al día de hoy se diga que si esto no se ajusta antes del primero, que es el lunes, que es la primera fecha de reinicio presencial, van a estar en condiciones no adecuadas con respecto al protocolo. Eso es lo que la federación está preocupada y ocupada", indicó.

Con respecto a las escuelas ubicadas en las ciudades binacionales, como Rivera, Pereira indicó que la FUM está trabajando "intensamente", no solo desde la aparición del foco sino previo, desde el momento del inicio de las escuelas rurales. "Planteamos que había que tomarse Rivera como una excepcionalidad", aseguró y agregó que si bien se celebra la decisión de suspender el inicio de clases en esa ciudad "hay que pensar un poquito más".

Pereira agregó que también hay problemas con respecto al transporte, especialmente en referencias a las líneas interdepartamentales que han disminuido sus frecuencias y que son las usadas por varios maestros del país.