Madre que denunció a maestra por amenazas retiró a sus hijos de escuela de Cabo Polonio

Tres hermanos de 4, 5 y 11 años ya no van a la escuela rural n° 95 de Cabo Polonio. Aunque falta poco para que terminen las clases la madre de los niños prefirió llevarlos a otro centro educativo, lejos de la maestra que, asegura, los amenazaba. Ahora en toda la escuela solo quedan tres alumnos junto con otros dos que son hijos de argentinos y van de forma esporádica.



En Cabo Polonio -Rocha- el año escolar empezó con siete alumnos de cinco familias, cuatro de las cuales decidieron presentar una denuncia ante Primaria y otra ante la Policía en contra de la maestra y directora de la institución, Annette Cano, según publicó El Observador y confirmó El País.

Mandar a los niños a otra escuela no es fácil, cuenta la madre a El País. Para eso se requiere tiempo para los traslados, y paciencia para cargar con todo, "el gasto se hace interminable", explica. Sin embargo lo prefiere porque así los niños están felices, indica.



Según cuenta a El País en reiteradas ocasiones sus hijos sufrieron agresiones y fueron amenazados por la maestra. Lo mismo opinan otras cuatro familias a las que sus hijos les cuentan las mismas historias.



"Todos los niños no pueden mentir. Yo hablo por los míos, que son pícaros pero yo les enseñé a que no se miente. Si rompen algo siempre dicen quién fue", ejemplifica.



Lo mismo opinó otra madre con la que tuvo contacto El País. "La maestra los amenaza y les habla mal de la familia", aseveró.



La madre indicó que los niños que quedan ya están "acostumbrados" a las agresiones y que ahora esperan el aval para que se les realice una pericia psicológica para poder seguir adelante con más pruebas.



Esta situación va en contra de lo que piensan otros vecinos, quienes consideran que el problema "viene de antes" y hay diferentes hipótesis acerca de cómo se originó el conflicto. Ahora el caso lo tiene Fiscalía, encargada de investigar los hechos denunciados.