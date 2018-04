Llegó finalmente Celsa Puente a la que hoy se le pedirá la renuncia

La directora de Secundaria, Celsa Puente, llegó finalmente ayer al país y hoy de mañana deberá comparecer ante los cinco miembros del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para explicar, entre otras cosas, los motivos por los que se ausentó una semana sin la debida autorización.

Los consejeros del organismo presidido por Wilson Netto entienden que Puente ya cumplió su ciclo y por eso se le pedirá su renuncia, aseguraron a El País fuentes oficialistas. Puente pidió una licencia por dos semanas para viajar a España, pero no le fue concedida. Solo se le dio una. Esperaban su reintegro para el lunes pasado, pero tampoco apareció, informó este sábado Qué Pasa, en base a fuentes del Codicen y Secundaria. Puente pisó suelo uruguayo ayer por la mañana en un vuelo de Iberia que la trajo desde Madrid, España, según supo El País.

Mientras tanto, a última hora de ayer los gremios de la enseñanza esperaban con gran expectativa el anuncio oficial del Codicen sobre el futuro de Puente. El responsable de Relaciones Nacionales, Internacionales y de Presupuesto de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza de Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, dijo a El País que si bien “no corresponde evaluar el trabajo de Celsa Puente en este momento, me corresponde sí evaluar la política del Consejo de Educación Secundaria (CES), que nos parece en general errática”, apuntó.



El dirigente de la enseñanza indicó que no le “incumbe” a él referirse a la gestión realizada por Puente y que tampoco es momento de hacer una evaluación. “Yo tengo que trabajar para que la Federación esté fuerte y nosotros tengamos un trabajo claro y organizado. Si el CES no está organizado o hay dificultades, no es una problemática que me tenga que incumbir a mí, que se haga cargo el Codicen”, agregó.



El País supo que Puente adujo que no pudo regresar para el comienzo de clases porque “no conseguía pasajes”. Fuentes políticas consultadas indicaron que hay gran malestar con ella porque “fue incapaz de avisar cuándo llegaba” y además sucedió algo similar cuando viajó a China, en enero de este año.

A esta situación se agrega que el Codicen tampoco comparte la forma con la cual Puente se maneja en las redes sociales y cómo le contestó a las iniciativas de Eduy21. “No pueden darse como creaciones inaugurales modalidades que ya se desarrollan con muy buen nivel de éxito [...] Algunos no se enteraron del movimiento innovador que ya inauguramos y se está consolidando”, señaló en las redes la titular del Consejo de Secundaria.



Hasta el jueves pasado, aunque estaba lejos, la jerarca no dejó de ser parte del debate público. Lo hizo desde España a través de sus cuentas en Twitter y Facebook. Posteó fotos de actividades que se llevaron adelante en varios liceos, escribió sobre ellas y también lanzó críticas contra la prensa.



Hasta enero de 2014, Puente era prácticamente una desconocida. Había llegado al cargo de inspectora hacía menos de un año y medio, en agosto de 2012, y antes había sido directora de los liceos 26 y 30. Sus gestiones, a la luz de los resultados con los alumnos, habían sido buenas. Netto dijo que la quería allí por su poder de “liderazgo”, su “convicción”, su “energía” y su “celeridad en los tiempos de ejecución”.