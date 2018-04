Le piden la renuncia a la directora de Secundaria

Celsa Puente, la directora de Secundaria, está citada para concurrir al Consejo Directivo Central (Codicen) mañana lunes a las nueve horas. Los cinco consejeros del organismo presidido por Wilson Netto entienden que ya cumplió su ciclo, aseguraron a El País fuentes oficialistas. Puente pidió una licencia por dos semanas para viajar a España, pero no se le concedió. Solo se le dio una. Esperaban su reintegro para el lunes pasado, pero tampoco apareció, informó ayer Qué Pasa, en base a fuentes del Codicen y Secundaria.

Según supo El País, Puente adujo que no pudo regresar para el comienzo de clases porque "no conseguía pasajes". Fuentes políticas consultadas indicaron que hay gran malestar con Puente porque "fue incapaz de avisar cuándo llegaba" y además sucedió algo similar cuando viajó a China, en enero de este año.

A eso se suma el hecho de que no se comparte la forma con la cual se maneja en las redes sociales y cómo le contestó a las iniciativas de Eduy21. "No pueden darse como creaciones inaugurales modalidades que ya se desarrollan con muy buen nivel de éxito [...] Algunos no se enteraron del movimiento innovador que ya inauguramos y se está consolidando", señaló en las redes la titular del Consejo de Secundaria.

Fuentes políticas indicaron que otras veces Puente planteó su renuncia y lo que se le pedirá ahora es que tenga un gesto similar y ponga su cargo a disposición. En ese marco, indicaron que continuará trabajando como inspectora, ya que es un puesto al que accedió por concurso.

Puente contaba con el respaldo de la ministra de Educación María Julia Muñoz, quien se encuentra de licencia en el exterior en este momento. Fuentes consultadas negaron que Netto fuera el responsable de pedir la renuncia de Puente, ya que la decisión será adoptada por los cinco integrantes del Codicen conformado también por: Laura Motta, Margarita Luaces, Elizabeth Ivaldi y Robert Silva. Los informantes especularon que en el cargo pueda quedar Ana Olivera, una inspectora encargada de la Región Norte o Javier Landoni, consejero de Secundaria que mantiene buena relación con Netto.