IMM desratizó escuela en la que niño fue mordido por un roedor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo (IMM), Virginia Cardozo, dijo este martes en rueda de prensa que el sábado se desratizó la escuela 123, en el barrio Flor de Maroñas, luego de que días atrás un niño de ocho años fuera mordido en la mano por un roedor en el recreo.

Cardozo explicó que el procedimiento se dio luego de una solicitud que llegó a la IMM el miércoles. Se siguió el método usual, en el que “la escuela solicita ante cualquier sospecha de necesidad a la Intendencia el procedimiento de inspección y la desratización”.



Aclaró que los procedimientos nunca se realizan entre semana por presencia de las personas en los establecimientos, por lo que se esperó al sábado. También informó que en el centro educativo se había realizado el procedimiento en julio del año pasado.



La situación se generó a raíz de “una obra al lado de la escuela, que ha movilizado estos roedores”, explicó a El País en su momento el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.

Consultada sobre esto, Cardozo señaló que "puede ser una de las causantes". "No se nos notificó en ningún momento a la IMM que se sospechaba de esa causante, nosotros actuamos dentro del centro educativo y no se nos dio esta información ampliatoria", afirmó.



"Lamentamos que no se haya hecho esa notificación", dijo la directora de la División Salud y añadió: "Estamos haciendo las inspecciones necesarias para realizar (las) intimaciones que sean necesarias si encontramos que ese es el caso".