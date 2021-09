Hoy se celebran elecciones en Udelar; estiman aumento del voto en blanco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la Universidad de la República (Udelar)las actividades académicas -incluidas las clases presenciales y virtuales- estarán suspendidas durante todo el día, porque 306.315 estudiantes, docentes o egresados universitarios están llamados (y obligados a ir) a las urnas. Es que eligen la futura conformación de las asambleas del claustro y los consejos de cada facultad.

La cuarta fue la vencida. La emergencia sanitaria hizo que los comicios, que en un comienzo estaban pautados para agosto del año pasado, tuvieran que aplazar en tres ocasiones. También hizo que los 1.116 circuitos de votación estén más desperdigados que de costumbre, con el objetivo de evitar grandes aglomeraciones en las sedes universitarias.

Pero más allá de los detalles protocolares y logísticos, el COVID-19 provocó un cambio en la propuesta electoral, por la falta de agrupaciones históricas que no han podido inscribirse. “En Veterinaria solían haber cuatro listas en el orden de los docentes, tres de ellas de la Asociación de Docentes (ADUR), pero por cansancio, los malabares de dar clases en distintas plataformas y los tiempos de inscripción ante la Corte Electoral, solo habrá lista única”, explicó Alejandro Bielli, profesor titular de Morfología e integrante del Secretariado Ejecutivo de la ADUR.



Un escenario similar se dio en otras facultades, con énfasis en el orden de los egresados. El ejemplo más evidente es Ingeniería: solo pudo anotarse la Asociación de Informáticos y no llegó a tiempo la histórica Asociación de Ingenieros. Tampoco entre los profesionales de Veterinaria figura la histórica Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, que tiene más de un siglo de militancia universitaria. En Agronomía faltó la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Y en Economía no alcanzó a la fecha de inscripción el Colegio de Contadores.



Ante esa falta de oferta “es probable que haya un incremento de votos en blanco o anulados”, advirtió Bielli.

En el orden estudiantil, en que la votación también es obligatoria y de no hacerlo se sanciona con la prohibición de rendir exámenes por dos períodos, la emergencia sanitaria debilitó la fuerza de las organizaciones. “Es muy difícil hacer contacto con los alumnos, mucho más con los nuevos estudiantes o con los que residen en el interior… por eso lo que pueda ocurrir en esta elección tiene un poco de incertidumbre y es difícil hacer proyecciones”, reconoció Eugenia Villar, del Centro de Estudiantes de Derecho.



La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) es la agrupación que, al igual que en la pasada elección, cuenta con más listas: 20 de 36 que se presentan en el orden docente. En todos los servicios hay al menos una lista de este colectivo, salvo en Química que solo figura una del Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos (izquierda radical).



A juzgar por la cantidad de listas, en Medicina es donde existe más competencia: siete opciones en estudiantes, seis en docentes y cuatro en egresados. Ocurre que es el servicio más numeroso y, a la vez, hay una puja política similar a la competencia por los sillones del Sindicato Médico, pero trasladada al ámbito universitario.



En el extremo opuesto están Ciencias, Odontología y Bellas Artes en las que no existe disputa: hay lista única en cada uno de los órdenes.



Otras facultades tienen una competencia que no puede cuantificarse en listas. Entre los estudiantes de Derecho sigue diciendo presente la tríada Frezelmi, CGU y BRUM: el primero más vinculado con fracciones de izquierda, el segundo con nacionalistas y el tercero con colorados.



El cientista político Nicolás Bentancur, quien ha investigado sobre políticas universitarias, sin embargo sostuvo: “No hay una racionalidad político-partidaria en lo que pasa en la Universidad. Eso no quiere decir que la militancia de juventudes partidarias o partidos no jueguen, pero lo que pesa en una elección de este tipo es más la lógica universitaria interna”.



Así como figuras políticas del Frente Amplio provienen de la Udelar (Jorge Brovetto llegó a ser rector, Ricardo Erliich y José Seoane decanos), varias de las figuras del actual gobierno también provienen de la militancia universitaria. Jorge Gandini, Pablo Ituarralde y Javier García, entre otros, fueron clave en la fundación y los primeros pasos de la CGU, y Pablo Da Silveira era parte de la Democracia Cristiana universitaria.



Por eso no es extraño que esta última semana hayan circulado en redes sociales videos de políticos, de distintos partidos, haciendo propaganda electoral universitaria.



El conteo será con demora La limpieza y desinfección de los espacios, el distanciamiento social y el uso de tapabocas dentro de los recintos son parte del protocolo establecido por la emergencia sanitaria. Pero la Corte Electoral estableció que, a efectos de evitar las aglomeraciones, los circuitos estuviesen más separados (incluso en edificios distintos). Eso implicará cierto retraso en el conteo de votos, a lo que se suma la demora del voto por correspondencia y el conteo en el interior. Por tanto, prevén que los primeros resultados estén a medianoche.



Comicios con poco ruido

Arim: el rector que “mejoró su imagen” Las crisis, como las guerras, pueden causar lo que los politólogos llaman el efecto de “reunión detrás de una bandera”: mejora la opinión pública del líder. Eso ocurrió con varios presidentes en la pandemia (el sociólogo Rafael Porzecanski había explicado que ese efecto podría haber incidido en la alta aprobación de Luis Lacalle Pou en Uruguay). En esa misma línea, “el rector Rodrigo Arima se fortaleció como líder y mejoró su imagen, generó un perfil de rector que busca escuchar a todas las partes y cooperar”, explicó el cientista política Nicolás Bentancur.



Baroni: el director de educación en una lista Las listas de egresados de Economía suelen tener figuras políticas. Mario Bergara y Álvaro García solían ocupar lugares cuando eran parte del gobierno anterior por la lista de Egresados Progresistas de Ciencias Económicas. A la inversa, varias figuras del oficialismo están en la lista de CGU Egresados de Economía: Laura Raffo, Hernán Bonilla, entre otros. Pero quien causó polémica fue el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, dado de tratarse un cargo que tiene diálogo directo con las políticas universitarias. Como la Udelar es autónoma, no existe impedimento legal de presentarse.