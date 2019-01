"Hay niños que juegan en los recreos de la escuela con tizas rotas, a vender pasta base"

La secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu Montevideo), Daysi Iglesias dijo que hay padres que retiran a los alumnos a las 11 de la noche, y algunos de los niños viven en un contexto de violencia tal que "juegan en los recreos de la escuela a vender pasta base".



Ademu Montevideo presentó ante el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) dos protocolos de actuación, uno de ellos en relación a los hechos violentos que ocurren en los entornos escolares y el otro sobre el retiro tardío de los estudiantes de los locales.

Entrevistada por el semanario Búsqueda, la secretaria general del sindicato, Daysi Iglesias, dijo que "la tiza rota se ha transformado en el juego del recreo". Y ahondó que "hay niños que juegan en los recreos de la escuela con tizas rotas, molidas, a vender pasta base. ¡Juegan a vender droga! ¡Pasta Base...! No nos puede estar pasando, este no puede ser el juego de nuestros niños. Y no es en Cuenca de Casavalle o Cerro Norte. Es el rebote del consumo de drogas".

"Muchos colegas creen que hay que trabajar socialmente de otra manera", dijo, pero reivindicó la importancia de tener protocolos.

Iglesias sostuvo que la propuesta que se hizo a raíz del retiro tardío se debe a que "hay niños que son retirados a las nueve, 10 u 11 de la noche, cuando debieron irse a las cinco de la tarde, o antes".



Iglesias agregó que "hay gente que deja los niños en la escuela. Entonces tiene que haber un referente. No más directores penando hasta tarde en la noche. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que pasa".

Según Iglesias es necesario también aplicar protocolos vinculados a la violencia: "Si hay un tiroteo, el director debería informar por la vía jerárquica al inspector y tomar todos los recaudos para la seguridad de los niños y del personal de la escuela. Y si la situación es muy grave, tener un mayor grado de autonomía para acelerar el proceso: que pueda llamar directamente al CEIP para solicitar protección policial, y que su equipo informe a los padres para evitar rumores", explicó Iglesias.

Según la sindicalista, "si sos papá y hay un problema en la escuela de tu chico, yo no soy quién para decirte ´usted me lo deja acá, porque está en horario escolar´. Ahí dispone el padre, que tiene la patria potestad. Yo soy

inspectora de escuelas de Maroñas y nos han llegado grupos de padres sin autorización con una lista de 30 niños para retirar… ¿Qué les estamos diciendo a los directores de contexto crítico en 2019? Muchachos, hay que tener firmada la autorización para el retiro de los niños, porque si papá o mamá autorizan de boca y suceden cosas desgraciadas, después el que paga los platos rotos es el director".