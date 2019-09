“Hay demasiado maltrato laboral en UTU”, dijo integrante de Afutu

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sindicato de funcionarios de UTU (Afutu) sesionará hoy y, sobre la mesa, habrá un tema excluyente: el acoso laboral. El conflicto entre dos colectivos de docentes en la escuela técnica de Santa Catalina es, para algunos integrantes del sindicato, una pincelada de lo que “se vive hace más de un año y medio”.

En la UTU de Santa Catalina un grupo de funcionarios de gestión y servicio denunciaron que la directora los maltrataba. Prueba de esa “persecución sindical”, dicen, la jerarca les bajó las puntuaciones en la evaluación anual. Mariela Altez tenía 90 puntos y ahora cayó a 75. Agustín Muñiz contaba con 75 y ahora con 60. Jerónimo Esteves pasó de 87 a 69. Y así se repite la baja en otros cuatro trabajadores de la institución.



El núcleo sindical de la escuela de Santa Catalina repitió ayer, en un nuevo comunicado, que “los derechos sindicales no se plebiscitan”. Y agregó: “Hay afiliados que no respetan las resoluciones democráticas de la asamblea”.



Refiere a aquellos docentes que el lunes se manifestaron en la sede central de UTU contra la medida sindical y en respaldo a la directora del centro.



Para José Porto, integrante del equipo regional de Afutu Montevideo, es sencillo: “el núcleo sindical es quien toma las decisiones, y esas decisiones se deciden en las asambleas. Si no se asiste a votar, luego no se puede reclamar. La democracia sindical funciona así. La regla tácita de estar afiliado es respetar la medida que se votó”.

Pero más allá de si “se sobrepasa” o no la “herramienta sindical”, a Porto lo que más le preocupa es que “hay demasiado maltrato laboral en UTU y las crecientes denuncias no parecen tener freno”.



Afutu se declaró en conflicto hace un mes. “Lo que sucede en Santa Catalina se replica en otras escuelas y de eso se conversará en el Consejo Nacional del sindicato”, hoy, en la escuela de Solymar.



En la UTU de Santa Catalina se levantó la medida de ocupación que habían mantenido, durante cuatro días, algunos de los sindicalistas. Los mismos comunicaron que si la directora vuelve al cargo (por ahora está de licencia), se retomará la ocupación.



Eso es interpretado como una amenaza por el resto de docentes y, a la vez, la directora recibió el respaldo de la dirección general del Consejo de Educación Técnico Profesional.



El Codicen también tendrá sesión ordinaria hoy y el caso de la UTU de Santa Catalina entrará en el orden de día.