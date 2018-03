Habrá 7.432 becas para liceos y UTU

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) financia desde 2010 becas de estudio para jóvenes de bajos recursos, a quienes se les dificulta completar su formación a nivel de Secundaria y UTU, educación media básica y media superior. Este año prevé otorgar 7.432 becas por US$ 4 millones. Con esta cifra, entre 2015 y 2018 se habrán beneficiado 28.889 personas, con un total de unos US$ 11 millones.



En 2018 el organismo prevé otorgar dos nuevos tipos de becas: para educación media básica (EMB) de Secundaria y UTU para estudiantes con hijos menores de cinco años, y apoyos para estudiantes de educación media básica rural, lo que supondrá una inversión de US$ 4 millones.



El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, dijo que históricamente, existía una distancia entre el mundo educativo y el laboral, una brecha que disminuyó en Uruguay en los últimos años, lo que permitió una mayor fluidez entre ambas áreas. El jerarca celebró este trabajo conjunto y el aporte del Inefop, e instó a avanzar más en materia de educación no formal.



El director general de Inefop, Eduardo Pereyra, dijo que “es un compromiso del Inefop, de los trabajadores en actividad con los futuros trabajadores, tratando de evitar que ingresen en malas condiciones al mercado laboral y procurando que se sostengan en el sistema educativo”. “ Se apela a que ingresen con una educación básica completa para que con formación técnica específica puedan desenvolverse y aspirar a trabajos de calidad”, comentó. Pereyra dijo que estas becas se complementan con otros apoyos y acompañamientos del Estado que permiten que los jóvenes se sostengan en el sistema educativo.