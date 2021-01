Gobierno aumenta beneficios de plan escolar: otorgará $ 2.890 para alimentación por niño

El gobierno resolvió otorgar un incremento en los aportes económicos que brinda a los beneficiarios de los programas de alimentación escolar, para que se garantice la alimentación de los niños sin el riesgo de que se trasladen a los centros donde funcionan los comedores.

El monto por cada escolar será de unos 85 pesos por día, de lunes a viernes, entre el martes 12 de enero y el viernes 26 de febrero. En total, cada usuario habrá percibido al finalizar el programa unos $ 2.890.



El anuncio fue realizado ayer por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), Robert Silva, y el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Los jerarcas anunciaron que se extiende el plazo hasta el lunes 11 de enero, a las 19 horas, para que los responsables de los niños los anoten a través de las plataformas.

Concretamente se realizarán transferencias de dinero a los usuarios de los comedores escolares. Se realizarán dos transferencias, una que irá desde el 12 de enero hasta el fin de mes, y otra que se dará durante los primeros días de febrero. En ese mes se espera tener desarrollada la aplicación Tu App para poder transferir dinero a los usuarios que no reciben asignación familiar.

Las inscripciones se realizan a través de la web Guri Familia. Asimismo se dispone del 0800 ANEP (08002637) “para que si alguna familia tiene un inconveniente pueda recibir el apoyo correspondientemente”, dijo Silva.



Arbeleche indicó que el cambio de modalidad para garantizar la alimentación -antes era de forma presencial por los habituales comedores escolares- se realizó para asegurar la salud de los escolares y el personal. “Estamos garantizando el alimento a los niños y que no tengan que trasladarse a la escuela para poder acceder. No hay que ir al comedor sino que lo reciben en la aplicación o a través de un ticket de alimentación, pero siempre buscando la garantía de que los niños acceden a la alimentación”, detalló la ministra de Economía.

En tanto, el presidente del Codicen destacó: “Estamos en un momento extraordinario, continuamos en pandemia y es fundamental no solo que se anuncien medidas sino que esas medidas lleguen al destinatario, que ningún niño quede sin alimentación. Ninguno puede quedar atrás”.



Silva comentó que se está haciendo un gran esfuerzo para llegar a todas las personas que necesitan esos aportes públicos en medio de la pandemia, algo que ha sido foco de cuestionamientos desde la oposición. “La sociedad toda va a realizar un esfuerzo extraordinario para brindar esta alimentación”, dijo.

El jerarca del Codicen indicó que hay 34.403 inscriptos, a los que se deben sumar 9.300 que ya están en el programa Escuela Verano 2021. “Nos preocupamos por la situación de nuestros niños, en particular aquellos que tienen mayores situaciones de vulnerabilidad. Más allá de los 9.300, los 10.000 o más alumnos que tengamos en las Escuelas de Verano, lo vamos a extender a todos”, dijo Silva.



Por otra parte, indicó que también se decidió “realizar transferencias económicas para los beneficiarios de las asignaciones familiares en el marco de lo que se venía haciendo”. A su vez, se repartirán tickets de alimentación para los que actualmente no cobran asignación familiar.



Las autoridades exhortaron a los padres o tutores a que realicen las inscripciones de los menores, porque saben que aún hay un grupo importante de niños que no han sido anotados. “Terminamos con 145.000 niños una vez que habilitamos los comedores”, agregó Silva y explicó que la importancia de extender el tiempo de inscripción es poder alcanzar a más alumnos. “Creemos que hay un espacio para llegar a más niños”, afirmó.

Familias con 4 hijos reciben $ 14 mil al mes

La ministra Arbeleche dijo que este nuevo gasto para la alimentación escolar será financiado con el Fondo Coronavirus. Indicó que la última estimación es que se ha invertido a US$ 625 millones.



Sobre la inversión social, la ministra explicó que la estimación era de US$ 116 millones y hoy asciende a US$ 120 millones. Por otra parte, indicó que se gastaron US$ 100 millones menos de lo estimado para la cantidad de personas que fueron al seguro de paro.



Al ser consultada sobre la propuesta del Frente Amplio para implementar una “renta básica” universal, la jefa del equipo económico comentó que en general a lo largo de 2020 la inversión social total fue de US$ 385 millones, cuando en 2019 la inversión total había sido de US$ 268 millones. “Si vamos a la comparación mensual de marzo en adelante, el aumento pasa de unos US$ 22 millones a unos US$ 35 millones: un 60% de aumento”, agregó, y dijo que una familia con cuatro hijos está recibiendo $14.000 al mes.