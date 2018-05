Más de 4600 funcionarios de Primaria no cobraron su sueldo por "error informático"

El Día del Trabajador tuvo una sensación de preocupación para más de 4.600 maestros y trabajadores no docentes de Primaria que no pudieron cobrar su salario de abril.



El Codicen les había anunciado que “en el correr” del 1° de mayo estaría acreditado el dinero. Sin embargo, cientos de funcionarios fueron al cajero automático y notaron que no les habían pagado.



El supuesto error afectó a uno de cada siete trabajadores de Primaria.



“Nunca había sucedido algo así”, dijo Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). “Alguna vez hubo algún ‘error’ puntual, pero jamás afectó a tanta gente y no se cobró en el mismo día”, aseguró.



Primaria informó a los docentes que a partir de las 16 horas de este 2 de mayo se “normalizará” la situación.



Según supo El País, el “error” en el Banco República (BROU) afectó a otras organizaciones, incluyendo a la asociación de bancarios.