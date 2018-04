Profesores de Secundaria realizarán paros regionales de 24 horas el 15, 16 y 17 de mayo

En una asamblea de delegados de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se resolvió realizar paros regionales de 24 horas para los días 15, 16 y 17 de mayo, informó a El País Javier Iglesias, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación.

"El país se va a dividir en tres regiones. Unos liceos van a parar el 15, otros el 16 y otros el 17. Cada uno de los paros son de 24 horas y en lo posible con la ocupación de los liceos", explicó Iglesias.



Mañana se resolverá cuáles son los liceos que están en cada región y por tanto qué día no abrirán sus puertas.

La decisión de tomar esta medida se realiza por "el panoarama incambiado que hay en la negociación de la Ley Presupuestal. Como toda la población sabe, el presupuesto que se apruebe este año va a afectar los próximos tres años -hasta el 2021- sin posibilidad de incrementar el gasto", indicó Iglesias.



"Lo que hemos planteado entre los sindicatos de la enseñanza, no solamente de Fenapes, es la necesidad de plantear tempranamente un proceso de discusión y negociación", informó.

Sin embargo, consideran que hasta el momento el Poder Ejecutivo "más allá de las señales que ha dado a nivel de prensa, en los hechos no ha convocado a los sindicatos" lo que genera "una enorme preocupación entre los trabajadores".



"Si el Poder Ejecutivo mantiene esta postura no va a quedar más remedio que profundizar la medida de lucha", explicó el integrante de Fenapes y agregó que el 18 de mayo habrá una nueva asamblea de delegados para evaluar a nivel nacional la respuesta del Poder Ejecutivo y resolver si se realiza o no "un paro por tiempo indeterminado".