Facultad de Ingeniería inicia investigación administrativa tras caso de violencia machista en redes

La Facultad de Ingeniería (Fing) de la Universidad de la República (UdelaR) inició una investigación administrativa y dispuso otras medidas ante un caso de violencia machista en redes sociales que ocurrió en los últimos días en ese centro de estudios.

La decana de la facultad, María Simon, informó a El País que decretó una investigación administrativa luego de que un estudiante hiciera el lunes pasado "comentarios sexistas y misóginos" primero en las redes del Centro de Estudiantes de Ingenería (CEI), y luego en general.

Puntualmente, en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, este estudiante comenzó a insultar a las mujeres en general en el grupo "Mujeres en la Fing", señalando, entre otros comentarios, que hay pocas estudiantes mujeres en la carrera porque "les va mal", entre otras consideraciones violentas.

Simon agregó que recibieron varias denuncias y "decenas" de mensajes en las redes de la facultad tras este episodio.

Sostuvo además que se dispuso una investigación de la Comisión de prevención y actuación ante violencia, inequidad, discriminación y acoso en el ambiente laboral, - que aún no se ha expedido -, y que emitieron un comunicado "rechazando" el episodio.

Dicho texto señala que en el intercambio hubo comentarios "marcadamente sexistas, machistas y misóginos".

El comunicado que lleva la firma de Simon enfatiza que "la Facultad de Ingeniería no permitirá este tipo de comportamiento entre sus integrantes y aplicará las máximas sanciones que la reglamentación prevé".

Sin embargo, este caso no resulta aislado en esta facultad. El 5 de marzo la Facultad de Ingeniería emitió otro comunicado tras "hechos reprobables y de comportamiento inadecuado en foros, salas de Zoom y chat en línea de los cursos, que han sido de público conocimiento", en referencia a mensajes xenófobos que transcurrieron el 3 de marzo durante una clase de Geometría y Algebra Lineal 1 (GAL 1) llevada adelante por un docente extranjero, por lo que fue "particularmente violento" el mensaje, dijo Simon.



En este caso, no se pudo determinar aún si trata o no de un estudiante ya que la clase vía YouTube fue abierta a todo público.



La decana agregó que por este caso se decretará una investigación administrativa. Además, se emitió un comunicado similar al de las últimas horas rechazando la situación, indicando que podría haber sanciones.



En dicho comunicado, tanto la Fing como UdelaR expresaron su rechazo "tajante" ante "todo tipo de discriminación, agravios y acoso de cualquier tipo".

"Esta clase de comportamientos no serán tolerados en una casa de estudio que se caracteriza por su pluralidad, igualdad y respeto a todos sus integrantes", añadió el texto.

Además, se recordó a los estudiantes universitarios que "no son aceptables los agravios ni comentarios inadecuados de carácter sexista, homofóbicos, xenófobos o de discriminación de cualquier tipo", así como que la facultad "puede sancionar de diferentes maneras a los estudiantes, incluso quitando, total o temporalmente, la calidad de estudiante".

Se puntualizó también que el reglamento general de estudios "rige para todas las formas de clases o expresiones de la vida universitaria", así como que estos casos han sido cometidas por un "mínimo de usuarios".

Simon señaló que estos episodios son "muy excepcionales" tanto en instancias presenciales como a distancia. No obstante, destacó: "No tenemos que disimular el hecho que ocurran, hay que animar a que denuncien, y tomar actitudes institucionales fuertes", porque son hechos "muy graves y no tolerables".



En tanto, sostuvo que la virtualidad de los cursos que se intensificó a partir de la pandemia del coronavirus, introduce "elementos nuevos como un grado de anonimato", así como personas que "se animan a decir cosas que no dirían cara a cara", la posibilidad de "intrusos" en los cursos y la "viralización" de estas acciones.

La decana también destacó que existió un "rechazo social" ante las expresiones, que motivó comunicaciones del gremio de docentes y el CEI.