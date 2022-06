Experto a favor de educación virtual: sepa cuáles son las razones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El experto en enseñanza, Claudio Rama, integrante del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina (OEA), sostuvo en el Parlamento que “hay que entrar en un bachillerato virtual” para arreglar los problemas de la deserción.

El especialista fue invitado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para hablar de un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, para garantizar la continuidad de las clases universitarias en modalidad virtual o semipresencial.



Sin embargo, Rama se mostró partidario de que el sistema también sea usado a nivel de Secundaria, dado que hay alrededor de 35% de deserción liceal. “Yo se lo he dicho siempre a las autoridades del Codicen: tiene que haber un bachillerato virtual. No van a arreglar los problemas de la deserción si no es con un bachillerato virtual. Hay que flexibilizar”, opinó el experto, de acuerdo a la versión taquigráfica.

Desde su punto de vista, la única forma de que crezca la matrícula en Secundaria y que los estudiantes no abandonen “es la flexibilización del sistema”. “Hoy la flexibilización es la tecnología, y por lo tanto habría que preguntarse si no tendría que haber educación virtual y reconocimiento de crédito y movilidad, con los mismos estándares básicos de calidad, que obviamente ya no está en discusión”, acotó.