Experto de Eduy21 valora la “valiente” reforma

La Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) organizó un evento de tres días con el foco puesto en la transformación educativa que impulsa el gobierno. La primera de estas instancias se dio ayer, en un marco de discusión sobre los cambios y contó con la participación de expertos nacionales e internacionales que compartieron que el sistema debe modificarse por estar “obsoleto”.

Para el director de Audec, Adrián Arias, no se trata de un evento que “respalde la reforma actual”, de la que dijo solo cuentan con “trascendidos en la prensa”, pero de este no participaron voces contrarias a la transformación que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).



Entre los invitados estuvo el presidente del Codicen, Robert Silva, quien señaló la disposición desde la ANEP de “cambiar y adecuar los rumbos” de la reforma, sin olvidar que el cambio en Uruguay “no puede seguir esperando”. La alusión de Silva refiere a ciertas preocupaciones que plantearon las asociaciones de colegios católicos sobre la implementación de los cambios en liceos pequeños, por lo que alcanzaron el acuerdo de en estos casos otorgar un “año de gracia” para adaptarse.

El evento de Audec contó también con la participación del integrante de Eduy21, el colorado Renato Opertti, quien valoró como “valiente” la decisión de la ANEP de avanzar hacia una educación integrada desde educación inicial hasta secundaria.



De igual forma, además de asegurar que a título personal no le convence la propuesta “de una formación muy centrada en asignaturas”, recordó que no existe un diálogo con los jóvenes. A estos, según Opertti, “se les pone el micrófono para denunciar una situación”, pero no se los entiende.



“Los jóvenes no abandonan el sistema, es el sistema el que los expulsa”, aseguro Opertti.

En su conferencia, el especialista resaltó que parte del fracaso de estos es la “adultización” de las propuestas, que deberían enfocarse más en las nuevas generaciones.



Xavier Aragay, consultor internacional en educación, compartió las valoraciones de Opertti y puso el énfasis en ir hacia una enseñanza por competencias “que permita al estudiante comprender el mundo en el que vive y saber qué quiere para su futuro”. El conferencista destacó la importancia de acercarse a sistemas híbridos con la tecnología como herramienta, sin significar esto “abandonar la presencialidad”.



El evento cerró con un intercambio entre los dos conferencistas antes mencionados y el prorrector de Enseñanza de la Udelar, Juan Cristina. Los tres concordaron en la importancia de generar una unidad entre las estructuras del sistema.



“Tenemos que superar esta concepción de que somos compartimentos estancos, sin tener nada que ver. Sin esto las metas no se alcanzan”, dijo Cristina.