Elecciones universitarias 2021: UdelaR decidió suspenderlas por tercera vez

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (UdelaR) decidió postergar nuevamente las elecciones universitarias con el objetivo de reducir la movilidad "para disminuir el número de muertes" por coronavirus.

De todas maneras manifestó su preocupación por el impacto que una tercera postergación de este ámbito implica en el funcionamiento institucional, debido a que "hay autoridades cuyo mandato ha vencido y que representantes en los órganos de cogobierno ya han modificado su pertenencia al orden por el que fueron electos".



"Así, por ejemplo, se da para representantes del orden estudiantil la disyuntiva de egresar e impactar en la integración de su delegación —ya que no podrían seguir integrando el orden— o postergar su egreso con el perjuicio que eso pueda implicarles en lo personal", graficaron.



En esta línea, solicitaron que las elecciones se realicen con la mayor brevedad posible y no más allá del segundo semestre de 2021 "sujetos a la correspondiente evaluación técnica y cumpliendo todos los protocolos necesarios, asegurando de esta manera el recambio de sus autoridades como garantía democrática del cogobierno".



La decisión de aplazar las elecciones se da luego de que el Ministerio de Salud Pública así lo aconsejara y de que la Corte Electoral se adhiriera a esa recomendación.



Las elecciones universitarias están previstas por ley y son reguladas por la Corte Electoral. Originalmente estaba previsto que las elecciones universitarias se realizaran en agosto de 2020. Sin embargo, en esa ocasión fueron postergadas para mayo de este año y luego se aplazaron hasta el 30 de junio.



Los universitarios eligen en estos comicios a sus principales órganos de decisión: la Asamblea General del Claustro, los claustros y consejos de cada facultad. Como se trata de un organismo autónomo y cogobernado, para cada órgano se vota la representación de estudiantes, docentes y egresados.



Entre los alumnos, no votan aquellos que hayan ingresado por primera vez a la Universidad este 2021 (el padrón base cerró tres meses antes de su formalización como estudiantes).