Las elecciones obligatorias de la Universidad de la República serán el miércoles 9

El miércoles 9 de mayo se llevarán a cabo las elecciones universitarias en la Universidad de la República, de la que deberán participar de forma obligatoria docentes, estudiantes y egresados.

¿Qué se vota?

Estas elecciones son para designar la Asamblea General de Claustro (se elige a los representantes de los tres órdenes: estudiantil, docente y egresados), las Asambleas de Claustro de todas las Facultades (los tres órdenes) y los Consejos de Facultad (los tres órdenes en todas las facultades menos en la Facultad de Información y Comunicación).

¿En qué horario?

El horario de la votación es desde las 8:00 hasta las 19:30 horas. Es por este motivo que las empresas, tanto públicas como privadas, están obligadas a otorgar al menos dos horas a los votantes para que puedan ejercer su voto, según el artículo 94 de la Ley 17.11.

¿Quiénes están eximidos de votar?

Solo estarán justificados de no votar los que acrediten "padecer enfermedad o invalidez física" que le impida ir a los circuitos ese día, estar fuera del país el día de las elecciones o "razones de fuerza mayor".



Todos los que estén comprendidos en una de las tres causales deberán concurrir a la Corte Electoral hasta 60 días después del 9 de mayo.



Por otra parte, los únicos que no están autorizados a participar de la votación son aquellos estudiantes que ingresaron este año ya que los padrones cerraron el 9 de febrero, 90 días antes de la fecha de la elección.



Además el voto no es obligatorio para mayores de 75 años al 9 de mayo de 2018.

¿Qué padrón y circuito corresponde a cada votante?

Se pueden verificar los datos del padrón y el circuito de votación en el sitio web de la Corte Electoral al que puede acceder aquí.



Al momento de votar se deberá presentar cédula de identidad y credencial cívica.

Constancia de votación.

La Universidad de la República aseguró que el reglamento de la elección establece que a partir del 1° de agosto de este año y durante los tres meses siguientes, los docentes y egresados deberán presentar la constancia de votación para hacer efectivos haberes de cualquier naturaleza en dependencias del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, Juntas Departamentales, personas públicas no estatales, Bancos y empresas privadas en general, mientras que los estudiantes deberán hacerlo para poder rendir exámenes en los períodos consecutivos.