Elbia Pereira fue reelecta secretaria general de la Federación Uruguaya de Maestros

Elbia Pereira volvió a ser reelecta como secretaria general de la Federación Uruguaya de Maestros -Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), tras las elecciones realizadas durante esta semana. La coalición 27-3 Praxis, de la que también forma parte el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, ganó con 4913 votos en el órden docente y 4695 en el no docente.



Tras la reelección, la secretaria general comenzará su cuarto mandato al frente del sindicato, uno de los más grandes del país. La lista que siguió en cantidad de votos a la de Pereira, en el orden docente, fue la lista 100 encabezada por Daysi Iglesias -secretaria general de la filial en Montevideo- que obtuvo 3439 votos. Por su parte, la corriente liderada por Raquel Bruschera obtuvo 1845 votos. En el orden no docente, estas obtuvieron 2834 y 1479 votos respectivamente.



Así, la secretaría ejecutiva de la FUM estará liderada por la lista 27-3 Praxis con siete cargos docentes y uno no docente. La colación de la que forman parte Elbia Pereira y el presidente del PIT-CNT mantiene su hegemonía desde la década del 90 y es una de las corrientes más moderadas de la FUM.