Cada egresado de la UdelaR cuesta más de US$ 45.000

Un graduado en Bellas Artes cuesta lo que nueve en Ciencias Económicas o dos en Ingeniería. Un egresado en Humanidades sale lo mismo que tres médicos o cinco psicólogos. Pese a que estos cálculos son exagerados, tanto como esos chistes de cuántos elefantes entran en un “Fitito”, dan cuenta de que en la Universidad de la República la relación entre el presupuesto y la formación de profesionales varía mucho según la carrera.

El dato global, sin embargo, permite conocer que cada egresado en la UdelaR cuesta menos que lo que sale uno en las universidades de los países de la OCDE (los más ricos). Si se tiene en cuenta el presupuesto promedio del ente autónomo uruguayo (exceptuando el gasto en la atención en salud) y se lo divide por la cantidad de titulados de grado y posgrado, cada graduado le sale al país US$ 45.043. En las economías más desarrolladas, en cambio, eso es lo que costaría si la totalidad de los alumnos se titularan, cosa que no ocurre.

Como sucede en gran parte del mundo, las carreras que necesitan más gasto son aquellas vinculadas a la tecnología y la investigación en ciencias básicas. Cada laboratorio, experimento y hasta un simple reactivo requieren miles de dólares. No en vano, Agronomía, Ciencias, Veterinaria y Química están entre los servicios que “gastan” más por graduado.



La investigación implica, en carreras como Ciencias Biológicas, gran parte de la inversión. De hecho en la Facultad de Ciencias ocurre que egresan más estudiantes de posgrados que de grado, rompiendo con la clásica forma de embudo que tiene el sistema educativo. Es decir: es de esperar que haya más personas que terminaron la escuela que el liceo, y el liceo que la universidad… y así. En los últimos dos años, en promedio, se titularon de una licenciatura unos 94 científicos, mientras que de posgrados fueron 103. Sucede “que hay una maestría y un doctorado que no tienen su correlato con carreras de grado, sino que vienen médicos y de otras facultades a formarse”, explicó la decana de Ciencias, Mónica Marín.

Las carreras vinculadas con la salud, como Medicina, Enfermería u Odontología, también tienen altos costos de materiales. Pero la relación entre el presupuesto y egresados suele ser menor porque son más los que se titulan. Medicina, por ejemplo, es el servicio que al sumar grados y posgrados otorga más títulos: 1.556 al año. “Es obvio que una carrera con más estudiantes tiende a bajarte los costos”, dijo el rector Rodrigo Arim, “El mismo profesor le dará clase a cien o a tres, pero el salario docente es el mismo”.



Muchas de estas carreras asociadas a lo sanitario tienen un alto costo en extensión, en trabajo para la comunidad: es el caso de Psicología que está entre las cinco facultades con mejor relación de gasto por graduado.



Siguiendo la misma línea de razonamiento, se tendería a pensar que en el área social y artística es cuando más bajo es el costo de cada titulado. Y así es: US$ 29.367 en promedio. Pero el dato es, otra vez, engañoso. Mientras en Ciencias Económicas cada egresado ronda los US$16.000, en Bellas Artes asciende a US$ 144.000 y en Humanidades a US$ 113.000.

Haciendo letra.

“El número de egresos en Humanidades es motivo de preocupación”. Álvaro Rico lleva más de 30 años como docente en esa casa de estudio, ocho de los cuales ejerció como decano, y sabe que en su facultad el problema es “casi fundacional”.



Cuando se creó Humanidades, predominó la idea de que valía “el conocimiento por el conocimiento”. Es una opinión que incluso está inmersa en la ley orgánica de la UdelaR y de toda universidad. Pero en el ambiente vinculado a la formación en Historia y Letras fue interpretada como que “el objetivo principal de la universidad no es producir profesionales”.



Rico dejó el decanato y volverá a dar clases, reconoce que una facultad “no es una fábrica que produce solo seres con conocimientos al servicio del mercado laboral” tampoco “el éxito de una carrera se basa en la cantidad de titulados”, pero cree que “la sociedad hace un esfuerzo económico en formar profesionales en disciplinas humanísticas y, por tanto, debería haber un énfasis en la profesionalización y en el relacionamiento con la salida laboral”.



Al igual que la mayoría de los servicios universitarios, Humanidades cambió los programas de estudios. Más allá de la actualización de contenidos, parte de la reforma se basó en cómo profesionalizar las carreras, darle mayor protagonismo al estudiante y que no permanezca in eternum en la facultad.



Pero aún es muy pronto para evaluar los resultados. “Recién dentro de tres años sabremos si vamos por el buen camino”, explica Rico. Eso sí: unas investigaciones que fueron realizadas casi al término de su decanato permiten concluir que en algunas disciplinas está habiendo un “efecto positivo”.



Tanto en Ciencias de la Educación como en Antropología se ha mejorado el egreso, a un ritmo lento “pero sostenido”. También la tecnicatura en Corrección de Estilo asoma la cabeza como una de las carreras con mayor éxito en Humanidades.



Sin embargo, Historia, esa carrera que era la clásica y que incluso estudió Rico, viene en un lento declive: cada vez entran menos y también se reciben menos. “Una parte de este fenómeno es mundial, pero eso no quita que hay responsabilidad de cómo estamos haciendo las cosas en Uruguay”, dijo a modo de autocrítica el exdecano.



Si bien el caso Bellas Artes tiene similitudes con Humanidades, el director Fernando Miranda explicó que “la sociedad no entiende que sea importante tener un título cuando se refiere a arte”. Eso hace que muchos estudiantes no están pensando en egresar o que, si lo hacen, puede que se vean desestimulados por la realidad del mercado laboral.