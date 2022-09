La dirección del Liceo Miranda presentó una denuncia penal por vandalismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La dirección del Liceo Miranda presentó una denuncia penal por pinturas en la fachada de su sede que increpan a autoridades de la Educación y a la dirección del centro. Gremios estudiantiles niegan responsabilidad y repudiaron “el hecho de vandalismo”.

Las pintadas tenían como uno de sus principales destinatarios a la directora del liceo, a una inspectora que aparece con nombre y apellido en uno de los grafitis, al igual que la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro y el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.



Policía científica trabaja en el caso desde el sábado en la tarde cuando se realizó la denuncia.

Denuncia

Según aseguraron fuentes del Codicen, la denuncia realizada fue por “vandalismo en centros de estudios”. La dirección del centro educativo la presentó luego de plantearlo a Secundaria, que avaló la medida.



Para Cherro la decisión fue la medida justa, ya que el conflicto ha “sobrepasado el nivel de la tolerancia con estos hechos”. Según su visión, los ataques contra altos mandos por exposición son más esperables, pero “la humillación a la inspectora y la directora” son difíciles de comprender.



La jerarca se refiere a algunas de las pintadas que propinaban insultos a Leticia Bentacor, inspectora de Institutos y Liceos. La funcionaria ya había sido señalada previamente por sindicatos de la educación, como la responsable de dar la orden para retirar cartelería del Miranda por el día de los mártires estudiantiles.



“Se trata de las mismas mujeres que dialogaron por cuatro horas con estudiantes, el día que comenzamos a impedir las ocupaciones de alumnos”, aseguró Cherro.



Aunque prefiere no hacer acusaciones, la directora general de Secundaria, dijo que los autores de las pintadas -que implican varios insultos- “conocen a las autoridades” y por tanto no serían externos al conflicto por la reforma educativa.

Enterados de las pintadas los gremios estudiantiles del turno diurno y nocturno del Miranda, las catalogaron de “actos vandálicos” y repudiaron los hechos a través de comunicados en sus redes sociales. Se deslindaron de toda responsabilidad, ya que aseguraron que su lucha es “pacífica y desde el respeto”.



En esta línea, Bruno Volpi, integrante del gremio sostuvo que incluso se acercaron para borrar las frases en las paredes.



“Nos acercamos y nos pusimos a limpiar, pero se nos comunicó desde Inspección que debíamos detenernos porque Policía Científica inició una investigación”.



Volpi dijo que la agrupación advirtió en su interna que si alguien tenía responsabilidad lo debía decir, sin que nadie se diera por aludido.

Conflicto

No es la primera vez que estos hechos suceden. Desde las pintadas en los centros de formación docente en las primeras ocupaciones, pasando por los grafitis en la casa de Silva y culminando en los enfrentamientos en el Cerro, los hechos vandálicos han sido recurrentes.



Estas situaciones se acrecentaron desde que se instaló un conflicto entre los sindicatos de trabajadores de la Educación y gremios estudiantiles para oponerse a la reforma educativa que impulsa el gobierno.



En el Miranda, los estudiantes indicaron que no hay un buen diálogo con la Inspección ni con las autoridades de Secundaria. Según Volpi, el intercambio es “incómodo y prácticamente inexistente”.



En cambio, Cherro puso como ejemplo que se enviaron “arquitectos para solucionar problemas edilicios y arreglos menores”, que son fruto del diálogo. Pero en la misma línea dejó en claro que no se generarán “más espacios”, ya que es tiempo de que los estudiantes “reflexionen con ayuda de sus padres y recuperen las clases perdidas hasta el momento”.