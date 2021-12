Diputados del Frente Amplio piden la renuncia de Jenifer Cherro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, incluyó en su currículum un posgrado universitario que no era tal. Hasta la medianoche del martes figuraba en el sitio web del organismo público que su máxima jerarca poseía un posgrado en Comunicación Organizacional, expedido por la Universidad de la República en 2002. Pero ese posgrado no existía. Era, en realidad, un curso de corta duración.

Cherro admitió su “error” y le aclaró a La Diaria -medio que dio a conocer la información- que en realidad se trataba de un curso de Educación Permanente al que accedían graduados (en su caso es licenciada en Comunicación, además de profesora de Literatura).



Los méritos académicos puntúan dentro de los concursos para acceso a cargos técnicos y de gestión en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Es por eso que legisladores del Frente Amplio pedirán información sobre si Cherro usó ese título de posgrado cuando concursó para inspectora nacional de Literatura.



Algunos diputados frenteamplistas quieren ir más a fondo. El vicepresidente de la Comisión de Educación, el emepepista Nicolás Lorenzo, dijo que “es una falta grave que una directora de Secundaria truche su título” y consideró que “es una falta incompatible” con su investidura, por lo cual solicitó su renuncia.



La también senadora del MPP Lucía Topolansky matizó el caso diciendo que Cherro “dijo que no tenía ese título, que se había puesto en la página web por un error” y que “se armó tal escándalo por (el antecedente de Raúl) Sendic”. No obstante, la senadora sí acompaña la necesidad de que se aclare la información y si el título que no era tal la benefició en algún concurso.

Lorenzo, sin embargo, señaló que el caso Cherro “es más grave” que el antecedente del exvicepresidente de la República (quien no era licenciado en Genética Humana por una universidad cubana, como decía). “Estamos hablando dentro del ámbito educativo, de los que deberían dar el ejemplo… Cherro tiene que dar un paso al costado”, insistió.



El diputado colorado Felipe Schipani, también integrante de la Comisión de Educación de Diputados, dijo que necesita “conocer bien los hechos, escuchar las campanas” y que “a priori (Cherro) no mintió en su título, sino que hubo una falta de precisión”.