Da Silveira sobre paros: "Los que están en buena posición económica ni se enteran"

Pablo Da Silveira, designado ministro de Eduación, se refirió a los tres paros programados en la educación por discrepancias en el borrador del proyecto de ley de urgente consideración.



El futuro ministro contó que ayer tuvo una reunión con integrantes de la asamblea técnica docente, a la que calificó como una charla "constructiva y franca".



"Algunos actores están dispuestos a dialogar (...) Estuvimos de acuerdo en unas cosas y en descuerdo en otras, pero en un clima constructivo. De eso se trata", señaló.

Además, remarcó que "los sindicatos que tienen algunos miles de afiliados son una parte chica de los 60.000 docentes que hay en Uruguay".

"Creemos que lo que se está configurando es una oposición entre quienes queremos cambios en la educación y entendemos que las cosas no pueden seguir como están y esa es la posición que primó en los votantes, que votaron por partidos que prometieron cambios en la educación, y quienes no están a favor de que cambie", explicó.

En ese sentido recordó que "Uruguay ha cambiado muchas cosas" a pesar que "a veces decimos que no ha cambiado nada".



"Nosotros cambiamos la seguridad social, el sistema electoral, el sistema impositivo, el sistema de salud. No es verdad que los uruguayos no cambiamos cosas. El punto donde no hacemos cambios hace mucho y no tenemos resultados satisfactorios es en la educación. Llegó la hora de hacer cambios en la educación y cada uno se va posicionando", argumentó.



Si bien reconoció en que confía en que se pueda llegar a un acuerdo antes del 12 de marzo, insistió: "El daño lo pagan más débiles. Los que están en buena posición económica ni se enteran de esta situación. Mandan a sus hijos a colegios privados o tienen a alguien que los cuide en la casa. Las madres solas son las que se ven perjudicadas".



La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se declaró en conflicto y fijó un calendario de movilizaciones que incluye tres paros en los primeros 45 días de clase. El 12 de marzo será el primero. En Montevideo y Maldonado la medida será durante todo el día. En otras zonas habrá paros parciales "o lo que cada filial considere oportuno".



El segundo jueves de marzo es probable que también se sume el sindicato de UTU que hoy votará un paro de 24 horas.



Además, Fenapes prevé otro paro a fines de marzo con "todos los sindicatos de la educación" y un tercero "a mediados de abril con el Pit-Cnt".