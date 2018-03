Consejero de Codicen critica “improvisación” de ANEP al tratar la repetición de alumnos

El consejero del Codicen Robert Silva dijo esta mañana en radio Carve que le genera "mucha preocupación" la forma es que se está tratando el tema de la repetición a nivel educativo.



Ayer lunes El Observador publicó que Anep analiza eliminar la repetición de educación media y crear grupos multigrado.



Silva dijo hoy que hay que "mejorar tres cosas en el sistema educativo para atender el fracaso escolar".



El consejero señaló que en primer lugar hay que mirar "la forma de evaluación". En segundo lugar, "interrogarnos cómo estamos enseñando". Y en tercer lugar analizar "los planes y los programas" educativos.



"Veo con preocupación cómo se está tratando el tema de la repetición", admitió Silva.



Y agregó que "hay cierto grado de improvisación, por lo menos", al tratar la situación. “Hace muchos años que tenemos malos resultados y seguimos en diagnósticos", añadió.

En relación a las escuelas, sigue en pie la propuesta que puso sobre la mesa Primaria, de limitar la repetición a tercer y sexto año. Los maestros rechazan la idea: la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) no comparte que los centros de estudio que acepten limitar la repetición reciban una partida económica en compensación.



"Ahora resulta que si los centros deciden promover a los chicos les van a dar un apoyo económico. Es muy preocupante, no estamos en desacuerdo con que se invierta recursos para apoyar los procesos de aprendizaje de los chiquilines. Pero no condicionado a esta herramienta", dijo semanas atrás a El País la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira.