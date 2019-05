Cónclave de 4.200 docentes por la innovación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre partido y partido de básquetbol, el Antel Arena cambió su rol. Más de 4.200 docentes hicieron una pausa en sus rutinas y se reunieron ayer allí para pensar sobre innovación. O, mejor dicho, para escuchar algunas de las propuestas concretas que están sacudiendo la educación uruguaya.

Dicen que de cada tres niños que nacen hoy, dos se emplearán en trabajos que hoy no existen. Esta transformación -que lo técnicos llaman “cuarta revolución industrial”- le supone al sistema educativo un desafío: ¿qué y cómo enseñar cuando no hay idea de lo que ocurrirá en un futuro tan próximo?



La respuesta está compuesta de dos palabras: “pensamiento crítico”. Es que la comunidad académica llegó a la conclusión que los contenidos, esos típicos de enciclopedia, hoy se encuentran en internet. Pero lo que sigue definiendo a un humano es su capacidad de razonar, de buscar soluciones creativas a los problemas.



Eso fue lo que buscó la maestra Elisa Cristi con sus alumnos de la escuela 339 de Montevideo. Al menos fue lo que se lo ocurrió aquel maldito día en que encontró rota la canilla que se usaba para regar la huerta escolar.



Resulta que había una escasez de agua para satisfacer la demanda de la huerta. Entonces Cristi lideró un proyecto en que la base era el uso de la tecnología a disposición para solucionar el problema de fondo. Usaron sensores, el kit de robótica que les dio el Plan Ceibal y un dron. Pusieron en común los conocimientos de varias asignaturas: un poco de Física, de Matemática, de Geografía...



¿Por qué no usar el agua de lluvia?, dijeron los alumnos. ¿Dónde juntamos esa agua? Las preguntas se fueron sucediendo una a otra y, con ellas, se fue complejizando el problema.



Cristi contó esta experiencia ante la mirada atenta de más de 4.200 docentes. Y concluyo: “Lo que sobra es motivación”.