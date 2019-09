"No tengo comprobado lo que salió a la exposición pública", dijo la directora de UTU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nilsa Pérez, directora general de la UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay), se refirió a Fausto, el chico de 12 años que a través de un video difundido por su madre en Twitter denunció que era víctima de bullyng y que desde el centro educativo le dieron como solución que no asista a clase y rinda las materias a fin de año.

"No tengo comprobado lo que salió a la exposición pública. No solo es el relato de un niño", explicó Pérez al programa "Así nos va" de radio Carve. "Si entro a involucrarme en este tema estoy dando por cierto cosas que yo no las tengo por ciertas", añadió.

Además, Pérez aclaró que no iba a realizar "ninguna declaración pública sobre el hecho puntual" y solo se iba a limitar a hablar "cómo trabaja la educación pública".

"Nosotros no hemos salido a la opinión pública por decisión propia, porque consideramos que este es un tema muy delicado y yo me debo responsablemente a garantizar los derechos de todas las personas involucradas. No puedo ser parte reactiva de un fenómeno de comunicación viral", explicó y recalcó que es importante "generar un canal de comunicación con la madre y el estudiante".

Sobre la situación particular de Fausto, subrayó: "Él sigue siendo estudiante de la Escuela Técnica Alfredo Zitarrosa y darle las garantías para que finalice exitosamente este año. Si la mamá quiere pasarlo para otro centro educativo de la educación pública, también ayudarla a tomar esa decisión facilitándole las cosas y sabiendo los riesgos a los que somete un estudiante cuando cambia de centro a esta altura del año".

Pérez sostuvo que "hay compañeros de altísima calidad técnica y están haciendo lo que tienen que hacer desde su lugar".

"En particular en esta escuela, hay docentes, hay educadores, hay psicólogos, hay una dirección escolar ocupada y preocupada y hay una inspección que también es de primer nivel. Todos están trabajando para asgurarle las condiciones de continuidad educativa a Fausto", dijo.

"La escuela va a estar dispuesta a que siga estudiando en la opción elegida por él. La ANEP está preocupada por la trayectoria de este niño y de todos los estudiantes que están transitando en distintos espacios educativos. Trabajamos para promover, Fausto incluido", agregó.

La directora hizo hincapié en que "la convivencia es lo más difícil que tenemos todos en nuestros ámbitos diarios". "Todos sabemos que la convivencia la tenemos que trabajar en el día a día. Acá hay gente especializada para trabajar estos temas", remarcó.

Respecto a la resolución que puede tener este caso, contestó: "Las respuestas van a ser dadas al niño y la mamá, que son quienes la están solicitando. Va a ser en el ámbito que corresponde. En todo caso, ustedes esperen un tiempo adecuado y pregunten qué pasó con ese niño".

"Hay distintas estrategias cuando el estudiante falta a clase, por distintas razones. Hay alternativas para mantener el vínculo y sostener la trayectoria del estudiante para que pueda culminar exitosamente", dijo Pérez.

Consultada sobre la solución que le habrían dado a Fausto de faltar a clases y rendir a fin de año, manifestó que es una versión "un poco distorsionada" aunque no dio más detalles.

"Yo tengo restricciones de aportar información. Hay información que no puedo dar. Podemos hablar con los equipos técnicos, ellos demuestran cómo trabajan y ellos pueden darles casos particulares", finalizó.

El cortometraje de la UTU para concientizar sobre el bullyng

En mayo pasado, estudiantes de la Escuela Técnica Paso de la Arena realizaron un cortometraje llamado "El #bullying NO ES UN JUEGO" para concientizar sobre el acoso escolar.

El mismo estuvo seleccionado entre los finalistas del concurso "1 minuto 1 derecho" del del festival de cine "Tenemos que ver".