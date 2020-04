Colegios preparan descuentos y otras medidas por la crisis del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Empezó abril, el mes clave para conocer el porcentaje de morosidad que acumularán los colegios privados. Pero la mayoría de instituciones, en un intento de “adelantarse a la jugada” y ante los pedidos de algunos padres, ya lanzaron una batería de estrategias para paliar la situación: descuentos, corrimiento de las fechas de pago y hasta recaudación de dinero para el Fondo Coronavirus.

Un conjunto de colegios fue por la bonificación en la cuota que se pagaría en los diez primeros días de abril. Los jardines Collage y del Latinoamericano (en nivel cuatro y cinco) redujeron a la mitad la cuota. El Clifton, Teeny Tinti, el maternal del Latinoamericano fueron por el 30% de rebaja, y el Popurrí por el 25%. El Life School fue por el 15%, al igual que The British, con la diferencia que este último habilitó a los padres que quisieran acogerse a esta bonificación para que ese dinero fuese donado al Fondo Coronavirus.

El Liceo Francés aplicará un descuento de 7,5% y el Jean Piaget el 5%. En el extremo está el London Institute que directamente quitó el pago de abril.



Algunas de las instituciones mencionadas y otras (como Santa Rita, Hermanas Ursulinas, Santa Elena y Santo Domingo) han exonerado a los padres del pago de las cuotas de materiales y actividades extracurriculares.



La Scuola Italiana, la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, el Jesús María y otros que figuran en las anteriores listas han optado por diferir los pagos de las cuotas de abril y no cobrar intereses por pagos tardíos.



También hay los colegios que mencionaron a los padres que, de haber un caso particular, será atendido. Así lo hicieron el Varela, Elbio Fernández, Montevideo Collage y Stella Maris. Y en casi todos los comunicados se enfatizó que el gasto salarial representa entre el 80% y 85% del presupuesto.



Hay 30 instituciones, de las 120 en las que tiene presencia el sindicato de trabajadores de la enseñanza privada (Sintep) que ya anunciaron envíos a seguro de paro. “Son unas 400 personas a las que se les avisó entre fin de la semana pasada y hoy, en su mayoría administrativos, porteros, auxiliares de servicio y de mantenimiento”, dijo Pablo Abisab, secretario de Asuntos Laborales de Sintep.



El sindicalista señaló que “hay colegios que no están tecleando, que reciben cuotas superiores a mil dólares y, sin embargo, se acogen al subsidio como posibilidad de ahorro por lo que piensan puede ocurrir”.