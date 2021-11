Colegios piden que se habilite el pernocte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Codicen afina los detalles para las fiestas de fin de año de las escuelas. La sugerencia de Salud Pública es que sea con un aforo del 70%, en espacios abiertos y en un horario en que se evite el pico de radiación ultravioleta. La semana que viene las autoridades darán los detalles y autorizaciones.

Mientras, hay otro pedido que embanderan los colegios, en especial los católicos: la posibilidad de que los alumnos puedan irse de campamento, de trasnochada o cualquier actividad educativa con pernocte.



El Codicen ya les avisó a los colegios que, por ahora, eso está prohibido. No importa que los boliches estén habilitados, o que los mismos alumnos pueden concurrir a un campamento de toda su generación con los padres, pero no programado por la institución educativa. Tampoco cuenta si se trata de adolescentes vacunados o niños que no.

El Ministerio de Salud Pública entiende que es riesgoso el cruce de grupos (de burbujas) que se da en un campamento. El concepto que las autoridades sanitarias quisieron transmitir en la última reunión con la ANEP es que “la pandemia no terminó” y, por tanto, debe mantenerse la presencialidad dividida en grupos (1°A, por ejemplo, comen entre ellos, hacen actividades entre ellos, pero no se cruzan con 1°B).