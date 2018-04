Organizaciones critican accionar judicial en caso de joven víctima de violencia doméstica

Un grupo de organizaciones y colectivos y que luchan en contra de la violencia doméstica, opinaron que la Justicia actúa de manera "inoperante, negligente, revictimizando y vulnerando los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes", en el caso de una joven que fue golpeada por su padre en la UTU de Colón luego que lo denunciara de abusar sexualmente de ella.



A través de un comunicado indicaron que "no toleramos" esa forma de obrar de la Justicia cuando debe "proteger y velar por los derechos de la infancia y la adolescencia".

"Hace más de 15 años venimos manifestando y trabajando en la capacitación, en la producción de conocimientos, siendo testigos de los fondos económicos y humanos que el sistema de protección y de Justicia destinan para capacitar a sus operadores y operadoras", explicaron,



Sin embargo, opinaron que "se continúan cometiendo horrores como los sucedidos en este caso. Errores que, sin ánimo de culpabilizar, parten del desconocimiento de cómo intervenir en situaciones de violencia y riesgo de vida como la que acabamos de presenciar en estas últimas horas".

Entre otros reclamos, los firmantes exigieron "que alguna institución y/o organismo sea responsable de haber determinado que, durante 4 días, esta adolescente haya permanecido junto a su familia, que no le cree, no la apoya y la violenta".



"Exigimos saber ¿por qué la Justicia penal no actuó inmediatamente? Si alguien roba un comercio se actúa inmediatamente y los presuntos rapiñeros van presos preventivamente. Si una adolescente es sacada de los pelos de un centro educativo, golpeada y arrastrada por su padre, este queda libre, no va a prisión preventiva. ¿Cómo es posible? ¿En qué país vivimos?", se preguntaron.

"¿Quién se va a animar a denunciar si te devuelven a tu casa?", añadieron.



En la noche de ayer se dispuso una orden de restricción tanto para el tío abuelo como para el padre de la niña, que además no se podrá acercar a la institución donde estudia su hija y donde trabaja una docente que también fue agredida.