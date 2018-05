Caggiani: “Un 70%, un 80%” de los planteos que hace Eduy 21 ya “se están realizando”

Ayer miércoles la organización Eduy 21 presentó el "Libro Abierto. Propuestas para Apoyar el Cambio Educativo” para comenzar a construir un acuerdo en el área de la educación.

Uno de los planteos, por ejemplo, es el de la cobertura y asistencia universal entre los 4 y los 17 años en el sistema educativo formal, así como acceso universal en 3 años de edad y cobertura cercana a la universalidad a los 18 años, al año 2022.



El documento también menciona el egreso universal de la educación media básica al año 2024 y de la educación media superior al año 2029, entre otros planteos. También se menciona "disminuir a la mitad o menos en el primer quinquenio la asistencia insuficiente y suprimir el abandono intermitente".

Esta mañana el consejero de Primaria, Pablo Caggiani, habló sobre la presentación del documento y las propuestas que plantea Eduy21.



En diálogo con Informativo Carve, Caggiani dijo que aunque “es sano para el ejercicio democrático” que se realicen este tipo de propuestas, “no es positivo plantear que el aporte de educación que se hace de Eduy21 es único”. Porque en su opinión, aunque en el documento se reconoce el trabajo que se ha venido haciendo en el área, eso "no se está reflejando en las entrevistas ni en las presentaciones" que hace la organización.



El consejero dijo que además, “hay un 70%, un 80%” de los planteos que hace Eduy 21 que actualmente ya “se están realizando”, sobre todo las que tienen que ver con "garantizar la continuidad educativa, con el para qué educamos y cuáles son las cuestiones que tiene que enfrentar el sistema educativo en clave de siglo XXI, en términos de ciudadanía y también en términos de los conocimientos que tienen que acceder los gurises para poder desempeñarse en un mundo que tiene desafíos".



Caggiani sostuvo además que las propuestas de Eduy 21 supondrían un mayor aporte del Producto Bruto Interno (PIB) para el área educativa, que superaría el 8%. Y por eso dijo: "Me extraña que el ministro de Economía (Danilo Astori) que no está pudiendo cumplir con el 6% (del PIB para la educación) participara ayer en la actividad de Eduy21".

La organización "propone y pone a consideración de la sociedad en su conjunto una serie de metas a lograr en el curso de los próximos diez años, y en particular, busca comprometer al sistema político en su discusión, acuerdo y realización", explica el documento presentado ayer.



Otra de las propuestas es la "mejora de los aprendizajes medidos por las pruebas PISA/OECD al 2024, que se desagrega en una disminución a menos del 10% de los estudiantes en nivel insuficiente y aumento promedio en 25% de los puntajes en matemáticas, lenguaje y ciencias, respecto a la última medición".

Otro punto mencionado es el de "incrementar el tiempo real de instrucción mediante una extensión del tiempo lectivo formal en calendario (200 días) y en jornada lectiva—al 2030, el 100% de la matrícula de educación básica de 4 a 14 años en tiempo extendido y en 5 años el 40% con énfasis en la poblaciones vulnerables—".

El documento completo: