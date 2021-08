Brote de COVID-19 en colegio de Pocitos; alumnos regresaron a las clases virtuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el colegio St. Andrew’s School Montevideo se registró un brote de COVID-19. Hay 20 casos en toda la institución educativa y todos los niveles regresaron a las clases online por precaución, indicó Magdalena Figueredo, la directora general de la institución.

De todos los casos, "unos cuantos" son en un grupo de cuarto año de Primaria. El resto son casos aislados "que no deberían tener relación con el original", agregó.



El caso índice se conoció el miércoles pasado, y hasta ahora no habían tenido ningún foco, dijo la directora general.



Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) explicaron a El País que se hace vigilancia epidemiológica sobre todos los brotes. Por lo tanto, a través del rastreo se sabrá si hay contagiados debido a la variante Delta.



Por otra parte, Adrián Arias, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) comentó a El País que no hay brotes entre los colegios que integran la organización. Al mismo tiempo, entiende que seguimos en pandemia y "estos episodios van a seguir sucediendo".



En el caso de la educación pública, son "muy bajos los casos", según Fabiana Carbajal, directora de la división de servicios médicos, prevención y salud en el trabajo de la ANEP.



La cantidad de notificaciones que llega a diario se redujo "de manera notoria" en comparación a otros momentos de la pandemia. "Se ve reflejado lo que está pasando a nivel país", agregó.