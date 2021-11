Así será el programa más debatido de UTU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Formación Profesional Básica de UTU -más conocida por la sigla FPB- viene siendo uno de los planes más discutidos del sistema educativo uruguayo.

Fue creado hace casi 14 años con el fin de encontrar una alternativa para los miles de estudiantes que abandonaban la enseñanza formal en el ciclo básico o que llegaban con rezago.



Esta semana la dirección de UTU les pidió a las asambleas técnico docente del subsistema (es decir, los máximos organismos técnicos de los maestros y profesores) que analizaran una nueva propuesta, la que tendrá que ser validada por el Codicen y empezaría a regir en 2022.



El nuevo plan de FPB, al que accedió El País, cambia la edad de ingreso: tiene un límite mínimo de 14 años. Según el director general de UTU, Juan Pereyra, “es un programa pensado como segunda chance y no para quienes vienen cursando en tiempo y forma”.



El nuevo plan, a la vez, se acorta a dos años en lugar de los tres que duraba hasta ahora. “En Secundaria se puede cursar el bachillerato de adultos en un año y medio, ¿qué sentido tiene retener tres años a estudiantes que de por sí en su mayoría trabajan y que ya son jóvenes-adultos?”, se pregunta el director Pereyra.



No habrá más exámenes. Aquellos estudiantes que al cabo de dos semestres consecutivos el cuerpo docente entienda que no reúnen las habilidades básicas para aprobar, deberán realizar en febrero un proyecto tutelado. Cada vez que acabe una práctica profesional, de esas que componen el campo profesionalizante, los estudiantes recibirán un certificado para presentar en el mercado laboral. Y tras superar el FPB podrán acreditar el ciclo básico.