Así es el cronograma de paros que afectará a liceos de todo el país el 15,16 y 17 de mayo

La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) aprobó hoy el cronograma de paros de 24 horas en liceos de todo el país. La medida, que comienza el 15 de mayo y se extiende hasta el 17, es en reclamo por la falta de avances en la negociación de la Ley Presupuestal.



De acuerdo al cronograma difundido en esta jornada, los paros se realizarán de la siguiente forma:

El martes 15 paro en liceos de Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó y Paysandú.



El miércoles 16 será el turno de Soriano, Río Negro, Colonia, San José, Florida, Flores, Durazno, Montevideo y Canelones.



Por último, el jueves 17, la medida afectará a liceos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.

Javier Iglesias, integrante del Ejecutivo de Fenapes, dijo ayer a El País que “lo que hemos planteado entre los sindicatos de la enseñanza, no solamente de Fenapes, es la necesidad de plantear tempranamente un proceso de discusión y negociación”.



Pero el sindicato considera que hasta el momento el Poder Ejecutivo "más allá de las señales que ha dado a nivel de prensa, en los hechos no ha convocado a los sindicatos" lo que genera "una enorme preocupación entre los trabajadores".



"Si el Poder Ejecutivo mantiene esta postura no va a quedar más remedio que profundizar la medida de lucha", explicó el integrante de Fenapes y agregó que el 18 de mayo habrá una nueva asamblea de delegados para evaluar a nivel nacional la respuesta del Poder Ejecutivo y resolver si se realiza o no "un paro por tiempo indeterminado".