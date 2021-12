Un 8% de anotados en jardines públicos provienen de privados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ansiedad acaparó los primeros días de esta semana de miles de padres que aguardaban la confirmación sobre la inscripción de sus hijos en la educación inicial pública. Porque el código QR que les había sido entregado para corroborar el listado quedaría habilitado el lunes 13, aunque, por “razones logísticas”, dijeron desde la inspección, el ingreso al sistema informático se retrasó más de 48 horas.

Es frecuente que se acumule expectativa por confirmar la inscripción. No en vano Primaria habilita las pre-inscripciones a partir de octubre. Pero este año, crisis económica mediante, hubo otros aditivos que hicieron la espera más tediosa que de costumbre. En particular, un notable corrimiento de alumnos de jardines y guarderías privadas hacia la enseñanza pública.



De las 35.128 inscripciones condicionales para el próximo año lectivo que la administración registró en el sistema informático, 2.678 provienen de la educación privada. Es decir: los datos preliminares indican que el 7,62% de los nuevos alumnos con intenciones de cursar en la educación inicial pública emigraron de colegios o guarderías privadas.



Eso no incluye a aquellos niños que asistían a un CAIF, cuya inscripción cuenta por fuera. Sucede que el provenir de un CAIF es parte del algoritmo de asignación preferencial de cupos: junto a tener un hermano en la misma escuela, haber cursado en un jardín municipal o que el adulto responsable estudie o trabaje.



Según Andrea Tamaro, inspectora de la zona este de Montevideo, “los padres manifiestan que no pueden seguir abonando la cuota de los colegios y por eso, mayormente, piden el pase a la enseñanza pública”.

Los colegios más afectados, según el relevamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep), está dándose en la periferia de Montevideo y parte de Canelones y San José, en aquellas instituciones que atienden a un público de nivel socioeconómico medio bajo.



Sergio Sommaruga, integrante del ejecutivo de Sintep, dijo que el corrimiento de la matrícula “se parece mucho” a lo observado en la crisis de 2002: “Fue en el año 2003 cuando se notó el impacto, y a partir de 2004 los privados vuelven a recuperar lo perdido”.



A esta altura del año es frecuente que los colegios ya conozcan cuál es el tamaño de su matrícula para el próximo año lectivo. Pero en las dos asociaciones de enseñanza privada notaron que la confirmación de los padres viene siendo más lenta y tardía.



El notable corrimiento de privados a públicos, sin embargo, no modificó significativamente la matrícula global. En Uruguay nacen cada año menos niños. Las generaciones son más chicas y los grupos, más reducidos.

De hecho, para el año lectivo 2022 habrá menos grupos de educación inicial que los que funcionaron en 2021. Serán 937 en nivel tres, versus los 977 del año que termina. Habrá 2.341 grupos en nivel cuatro, contra los 2.386 de 2021. Y serán 2.404 en nivel cinco, en comparación a los 2.489 actuales.



Esa estabilidad en la matrícula global redunda en que el promedio de alumnos por grupo esté dentro de lo recomendado por las asambleas técnico docentes: según los datos del sistema informático GURÍ, hasta ayer había cuatro grupos de tres años, 33 de nivel cuatro y 77 en nivel cinco que quedaron con más de 30 alumnos; eso supone la contratación de una auxiliar docente.



Las autoridades de Primaria junto al Ministerio de Desarrollo Social y el INAU vienen estudiando el nivel de escolarización de los alumnos de tres años. Porque si bien las generaciones son más pequeñas, temen que la pandemia haya agravado el temor de algunos padres de enviar a sus hijos a un centro educativo, en una edad en que la enseñanza aún no es obligatoria, pero que sí se intenta universalizar. Eso viene de la mano de evaluaciones que demostraron un retraso del desarrollo motor y cognitivo de algunos niños chicos.



Pese a la ansiedad que varios padres atravesaron esta semana, en su gran mayoría acabaron satisfechos porque el 96% de los niños quedó inscripto en la primera opción de centro educativo que eligió.