ANEP casi incluye guiño político en el documento de la reforma educativa

La Administración Nacional de Educación Pública aprobó, con tres votos a favor y dos en contra de los integrantes del Codicen, el “documento base” de la anunciada reforma educativa. El nuevo currículo, según el documento en cuestión, se basará en competencias (saberes, habilidades y comprensiones necesarias para resolver situaciones complejas) y ya no en una visión enciclopedista. Y como El País informó ayer, el lineamiento es que haya diez competencias generales: competencia en comunicación (que va más allá de lo lingüístico), pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento computacional, pensamiento científico, competencia metacognitiva, competencia intrapersonal, competencia en iniciativa y orientación a la acción, en el relacionamiento con otros, en ciudadanía local, global y digital.

Hasta ahí la discusión era solo académica o filosófica: ¿un currículo en base a competencias está a merced del mercado laboral o no? ¿Diluye los contenidos o no? ¿Uruguay debería sumarse, o no, a los modelos que guían la enseñanza en los países que obtienen mejores resultados? Pero a la interna de la ANEP se sumó otra disputa: un dibujo.



Porque en una de las versiones del diseño se quiso presentar a las diez competencias como parte de la molécula de ADN. La intención era mostrar que las diez competencias son el resultado de dos dominios que se van entrelazando, como acontece con las dos cadenas que serpentean una al lado de la otra y que caracterizan al ADN.

El polémico diseño que fui quitado del documento oficial.

El expresidente Tabaré Vázquez hizo referencia en su segundo mandato a que era necesario un cambio del ADN en la educación. El exmandatario frenteamplista, oncólogo de profesión, solía usar analogías vinculadas a la biología y su referencia al ADN como los cimientos del sistema de enseñanza fueron una frase insignia. La mencionó cuando inauguró la sede de la UTEC en Fray Bentos, en un consejo de ministros en La Coronilla, en la escuela de Villa Cardal y un largo etcétera.



Por eso la referencia al ADN dentro del documento base de la reforma educativa que encabeza la nueva administración, despertó suspicacias que las autoridades prefirieron aplacar quitando ese dibujo.



No obstante, el documento sí tienen críticas al estado de la educación tras la última administración: “la propuesta curricular vigente es un factor de expulsión de miles de estudiantes” y “más del 25% de los estudiantes no logra aprobación de la Educación Media Básica”.