ANEP impulsa que repeticiones en Educación Media sean cada dos años

La repetición es uno de los factores en los que busca incidir la transformación educativa que lleva a cabo la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En esta línea, la apuesta que se traza es que los estudiantes en el primer año de Educación Media -UTU y ciclo básico- y de Primaria no repitan a partir de 2023.

La propuesta que reúne los mayores consensos entre las autoridades hacia la construcción del nuevo marco curricular es que el ciclo de repetición se dé cada dos años. Es decir, que se evalúe la repetición del alumno en segundo año y no en el primero. En simultáneo se apuntará a contar con una red de tutores disponibles a modo de acompañamiento.



La directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, prefiere no utilizar el término “plan” sino referirse a este cambio como una “estrategia de acompañamiento” para disminuir la repetición.

Una red de tutores será clave para lograr evitar repeticiones.

Para ella, un elemento clave de esta mirada es el peso que tendrán las figuras educativas que apoyan al estudiante durante su preparación.



“Son apuestas similares a las de las tutorías, donde un docente hace un seguimiento personalizado del estudiante y le ofrece estrategias alternativas a las que recibe dentro del aula”, aseguró.



El foco estará en un acompañamiento pedagógico que ayude a desarrollar disciplina de trabajo y apoyos en áreas en que los jóvenes no tienen buenos resultados.



Según Aristimuño, a nivel de educación media las tutorías “están dando resultados” y a nivel de Primaria buscarán fortalecer otras alternativas. En las escuelas Aprender, por ejemplo, se propone las “trayectorias protegidas” junto a la figura del maestro comunitario que genera lazos con las familias.



Según Aristimuño, “los subsistemas tienen sus diferentes herramientas, pero todas buscan ser opciones a impulsar para no llegar al extremo de la repetición”.



Si bien la idea que surge como la de mayor nivel de aprobación entre las autoridades es que los ciclos de repetición sean de dos años, se trabaja con margen para el ajuste ya que aseguran se trata de algo en construcción. No se descarta que el período se amplíe a tres años. Para los alumnos de tercero y cuarto en Educación Media y Primaria, aún se discute la posibilidad de que en 2024 y 2025 se aplique la misma modalidad.