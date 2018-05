Una ANEP sin fondos, busca donaciones

Como en los eventos empresariales de fundraising (recaudación de fondos), con un video sensiblero y desayuno incluido para que haya tiempo de intercambiar las tarjetas de contacto, la ANEP salió ayer a pedir donantes para financiar siete proyectos educativos.

El ente autónomo que rige la educación "no está recibiendo la cantidad de donaciones que debería", explicó Martina Lejtreger, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la ANEP. Por eso salió en busca de fondos privados que, con el aval de Economía, servirán para construir canchas deportivas (más de $ 3 millones cada una), un laboratorio de ciencia móvil ($ 3,5 millones) y hacer accesible los edificios de la enseñanza ($ 410 mil cada centro), entre otros asuntos.

"No es solo un tema económico, es un acto de solidaridad y de cambiar la cultura", señaló el presidente del Codicen, Wilson Netto. "Esta vez no estamos pensando en un proyecto particular de un centro educativo, sino en grandes ejes en los que necesitamos la colaboración".

Según José Olivera, integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), "la ANEP se coloca en una posición de disputa por captar los fondos (de las empresas)". Es que la llamada "ley de mecenazgo", aprobada bajo la gestión de José Mujica, les permitió a las empresas destinar sus donaciones a instituciones privadas y aun así percibir el beneficio de exoneración fiscal. Pero esta realidad "no se revierte con proyectos que nazcan de la enseñanza pública", criticó el sindicalista.

En la previa de una Rendición de Cuentas que define cómo se terminará el quinquenio, "la ANEP no tiene que salir a captar estos fondos (privados), sino pelear para que le aumenten el financiamiento público", dijo Olivera, y citó como ejemplo que "no se crearán más de seis liceos de tiempo completo cuando la política inicial era cerca de 20".

La diputada frenteamplista Macarena Gelman no critica a la ANEP, porque dice que "esas son las reglas de juego vigentes". Pero sí critica la existencia de estas reglas. "Nos oponemos a la exoneración por donaciones cuando no está enmarcada en una política más amplia".

Ir, el grupo político que integra la legisladora, propuso un debate sobre la "financiación indirecta de proyectos educativos", en especial vinculados a las universidades privadas. Esta posición había sido acompañada por dirigentes del MPP, fracción que integra Netto.

"Hoy estamos en un cargo de gestión y para cumplir las propuestas usamos la normativa que existe", dijo el presidente del Codicen. Está habiendo una "expansión de la educación", acorde al aumento de matrícula y de atender las particularidades, que "requieren más compromiso de toda la sociedad".