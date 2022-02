Alertan por inicio de clases sin profesores en la UTU por "tardanza en la elección de horas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de UTU, Juan Pereyra, recibió en las últimas horas al menos dos quejas formales de docentes que advierten repercusiones de la “tardanza en la elección de horas”. Una de las misivas la enviaron los profesores de Idioma Español y la otra, redactada este fin de semana, llevaba la firma de los docentes “interinos no egresados” de Inglés. En ambas se señala que, de continuar este ritmo eleccionario, “muchos alumnos comenzarán sus clases sin docentes y habrá una pérdida importante de horas de clase”.

El 7 de marzo está pautado el comienzo del año lectivo en primer grado de ciclo básico y primer año de bachillerato de UTU. Al día siguiente empezarían los restantes grados. Pero por errores administrativos en las elecciones de entre “cinco o seis” áreas, entre ellas Inglés e Idioma Español, la designación de las horas docentes tiene que volver a foja cero en las disciplinas afectadas. Ocurrió que a algunos profesores se les había designado 20 horas de clase más otras 20 de coordinación, en lugar de un máximo de 20 entre ambas. O bien hubo casos en que no se les dio la posibilidad de elegir por determinados grupos que todavía no estaban abiertos.



En este sentido, la carta que enviaron los docentes de Inglés dice: “Nos preocupa sobremanera no tener aún día y hora para la elección de horas, máxime tomando en cuenta que un grupo importante de docentes aún no ha tomado ninguna, por lo que los docentes interinos quedamos el 28 de febrero en calidad de desempleados y sin ningún derecho laboral (Fonasa, despido, seguro por desempleo, etc.)”.

El documento que recibió el director general de UTU también alerta que algunos centros educativos empezaron a confeccionar su grilla de horarios en base a la elección errónea y eso estaría generando una superposición de horarios.



Sin embargo, el director Pereyra aclaró que “en este momento” los administrativos de UTU están dando de baja todas las “funciones docentes” que se habían asignado por error y se volverá a la elección original.



Según el jerarca de UTU, “lo que está pasando no es excepcional y siempre, cada año, hay algún error en el sistema que obliga a repetir la elección... piénsese que son solo cinco o seis casos con errores en más de 600 áreas y seis regiones”.

Esta elección de UTU, sin embargo, tiene la particularidad de desarrollarse en plena tensión entre los docentes (en su mayoría sindicalizados, aunque no todos lo están) y las autoridades de la enseñanza por el cierre de grupos. La marcha demográfica hizo, según las autoridades, que la matrícula de UTU cortara su racha de crecimiento de los últimos años y, “por la falta de alumnos”, cabía esperarse que algunos grupos no abrieran.



Pereyra aclaró que, “siempre y cuando haya alumnos interesados, habrá grupos”. La elección de febrero (que debía haber comenzado a fines de diciembre y se postergó ante las dudas sobre la cantidad de grupos) inició con, según el sindicato, grupos de menos para 3.000 alumnos de Montevideo y Canelones.



Antes los problemas administrativos, los profesores de Inglés sugirieron poder “seguir de manera sincrónica”, en vivo, la próxima elección. Quieren que haya “garantías”.