Agresor del Cerro ofrece disculpas públicas, pero la ANEP quiere que haga trabajo comunitario en escuela

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, asistió ayer al edificio central de Fiscalía para escuchar la propuesta que presentó la defensa del hombre que le pegó con un termo al vidrio de la camioneta en la que se transportaba en el Cerro. El abogado del Codicen, Álvaro Rachetti, dijo en rueda de prensa que habrá una “contrapropuesta” que será ultimada en sesión del Codicen.

La propuesta que había presentado la defensa del agresor, de 44 años, consistía en unas disculpas por el hecho y la reparación de los daños ocasionados al vehículo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).



Esta medida no convenció del todo al presidente del Codicen, ya que según manifestó se deberá producir “un mensaje contundente” ante los hechos. En esta línea, Rachetti señaló que la reparación por el daño causado deberá tener “un poco más de fuerza”.

Contrapropuesta

Si bien se conocía que de este intercambio no iba a surgir una resolución del caso, Rachetti adelantó que la contrapropuesta de la ANEP “no modificará sustancialmente lo ya planteado” por la defensa del agresor.



En cambio, buscará sumar otras medidas ejemplarizantes entre las que mencionó el pedido de “trabajos comunitarios en escuelas” para el responsable, o alguna medida similar.



Además, se apuntará a un pedido de disculpas público del acusado, quien ya había mostrado “arrepentimiento” por sus actos y se había comprometido a disculparse por ello.



Consultado al respecto, Rachetti afirmó que la pronunciación será a título personal del implicado y no será emitida por la agrupación de la que forma parte. La consulta surge luego de que trascendiera que el acusado es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Marítima (Ceema).



A través de un comunicado, el gremio aseguró que “con lo que tenía en la mano (un termo) y sin tomarse más que unas milésimas de segundo para pensarlo”, el acusado terminó rompiendo el vidrio de la camioneta que transportaba a Silva. La misiva, que presentaba críticas a la organización del evento -un “Cara a Cara” en el Cerro para explicar la reforma-describía al acusado como “un tipo de 44 años, vecino del barrio y obrero de ‘la constru’, padre de familia y según todos sus profes excelente estudiante”.

Consultado respecto a si le convence el arrepentimiento que el agresor expresó en su momento, Silva planteó que el tema va más allá de eso. “Porque acá se personaliza en quien cometió el daño en el vehículo de la ANEP, pero hubo muchas otras cosas. Hubo agresiones, hubo huevos y hubo insultos”, afirmó el jerarca.



Con esto, el presidente del Codicen alude a una investigación que aún continúa abierta y que no descarta la responsabilidad de otros implicados en los sucesos del Cerro.



“Lo que pasó allí no tiene prácticamente antecedentes en el país, es un hecho de extrema gravedad. No solo el delito de daño, todo lo que se generó en esa circunstancia”, insistió el jerarca de la ANEP.



Por el momento, Fiscalía no ha identificado otras personas a las que alude Silva, quien junto a su abogado negó haber recibido información del fiscal a cargo sobre un avance en este sentido.



La postura oficial de ANEP quedará definida el próximo miércoles, luego de la sesión del Codicen en pleno.