Afirman que nuevo plan educativo dejará 652 docentes sin trabajo: Robert Silva lo descarta

El presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), Líber Romero, apuntó este lunes que con el nuevo plan de estudios que aprobó el Codicen y se pondrá en marcha en 2023, al menos 652 docentes de cuatro materias "no van a tener trabajo". No obstante, el presidente del Codicen, Robert Silva, descartó esta mañana que eso vaya a suceder.

En entrevista con Doble Click (Del Sol), Romero remarcó que "en la asignación de horas que tienen algunas de las materias, entre el discurso y la práctica hay un enorme trecho". Apuntó que las autoridades educativas se refieren a "las competencias científicas o creativas, y sin embargo cuando uno va a esa malla curricular donde están asignadas las materias nota como han reducido 4.917 horas de Química y Física".

En este sentido, El Observador informó ayer que 1.256 profesores de esas dos materias presentaron a Robert Silva una carta expresando una "enorme preocupación" por los cambios en los planes de estudio.



Romero, además, indicó que "se han reducido 3.418 horas de Educación Visual y Plástica y 3.578 de Música". "Inclusive en la formación Ciudadana, para adecuarse en esa creación del ciudadano crítico como tal, reducen Educación Cívica (con) 1.140 horas menos", añadió.



"Haciendo una cuenta a vuelo de pájaro, son entre estas cuatro materias que acabo de nombrar, 652 docentes que básicamente no van a tener trabajo", sostuvo.



Respecto a que las autoridades educativas ya han expresado que no habrá pérdida de trabajo para los docentes, retrucó: "Eso es claramente una mentira" y aseguró que el cambio "claramente va a afectar a los docentes más jóvenes".



El sindicalista señaló que se va a un plan de "semestralización" de las materias, a lo cual no se oponen, pero "si hay garantías".

"Tenemos garantizado la mitad del año, ¿eso qué va a implicar? Que existe una enorme incertidumbre sobre las condiciones de trabajo del año que viene de 1.400 trabajadores cuando tomen primer año", sostuvo.



"Cuando sé de antemano que hay recorte presupuestal, que los docentes están en contra; que los estudiantes en muchos lugares están en contra, ya sé que esa brecha de aplicación del programa del plan 2023 no va a tener una buena vida", subrayó.



"Es como un titanic, es un barco que ya sabe que va a chocar y se va a hundir. Le ha pasado a todas las reformas educativas que se han querido imponer sobre aquellos los que en definitiva somos los que entramos al aula", añadió Romero en esa línea.



Aseguró que desde el Gobierno hay una "actitud tozuda" de "llevarse adelante a los ponchazos a los docentes, que trasciende a los sindicatos". El pedido que hacen a las autoridades es "tiempo" para "utilizar todo el 2023 para transformar la educación en consenso".

La respuesta de Silva

"En todo cambio curricular siempre hay alguna movida que afecta a algunos, pero en esta, hemos tratado de evitar prácticamente cualquier afectación de derecho de los docentes", remarcó este lunes de mañana el presidente del Codicen Robert Silva en diálogo con Ciudad Viva (TV Ciudad), descartando que docentes se queden sin trabajo.



"Que una asignatura pasa a ser un taller no quiere decir que las horas se pierden, sino que la metodología de enseñanza y aprendizaje cambia y combina cuestiones de distinta naturaleza", remarcó.



Silva sostuvo que una prioridad en este plan es el aprendizaje de Ciencia es "una cuestión país". En primero y segundo se estableció que habrá una "introducción a Ciencias, pero luego va a haber talleres optativos obligatorios que van a estar al inicio del año para que los estudiantes opten entre unos y otros", dijo.

Esta modificación, explicó, "hace que la carga horaria que tenía Ciencias Físicas antes permanece igual y se distribuye bajo esa modalidad", descartando así la afectación de horas docentes. "Lo mismo sucede en Música, similar es lo de Dibujo, y lo mismo en Formación Ciudadana", añadió.



"Química y Física no pierden horas, mantienen las mismas horas que tienen hasta ahora, de una manera distinta, diferente. Surgen nuevas formas de ver, analizar, unas disciplinas, como pasa en el mundo", enfatizó el jerarca.