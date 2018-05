Ades definió paro de 24 horas para evaluar medidas más severas

La asamblea de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) resolvió realizar un paro de 24 horas que tendrá lugar el 13 de junio para definir si se da inicio a un paro por tiempo indeterminado, informó a El País Javier Iglesias, integrante de Ades Montevideo.



"Ese día habrá una asamblea que va a tener como tema central si se realiza o no un paro por tiempo indeterminado", indicó Iglesias, y se llevaría a cabo después del 20 de junio.



Además se apoyará la concentración prevista para el 4 del mismo mes y que tendrá lugar en la Torre Ejecutiva.



Esta medida se suma al cronograma de paros que ya estaban anunciados para el 5 y 6 de junio pero que tendrán carácter nacional ya que fueron determinados por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).

Esta serie de paros que se han realizado se hacen "en virtud de que no ha habido ningún avance en materia presupuestal y de que todavía no hay ninguna propuesta por parte del Poder Ejecutivo", explicó Iglesias.



En un comunicado enviado días atrás, Fenapes indicó que "un dato no menor es tener en cuenta que el plazo para el envío del mensaje al Parlamento vence el 30 de junio", en un comunicado emitido junto con la Asamblea General de Delegados (AGD).



Además agregaron que "Uruguay sigue siendo, a pesar del aumento presupuestal registrado en los últimos años, de los países que menos invierten en su educación pública".