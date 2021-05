ADEMU evalúa pedir suspensión del retorno a la presencialidad por casos de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) evalúa, entre otras propuestas, solicitar que no se avance con el reintegro a la presencialidad en las escuelas debido al elevado número de casos de coronavirus que se han registrados en los últimos días. En esa línea, la secretaria general, Daysi Iglesias, dijo a El País que son varios los centros de enseñanza donde alumnos o docentes dieron positivo al test.

"La situación que se ha generado a nivel de las escuelas del departamento de Montevideo es bastante crítica", indicó y agregó: "Si no es igual es peor a la de marzo, previo a la suspensión de cursos". Iglesias indicó que se han registrado casos positivos en niños desde los 3 años y también la determinación de muchas cuarentenas.



En la primera semana en que se retomó la presencialidad, "la situación estaba calma", aseguró. Sin embargo, "a partir de la segunda semana hubo una especie de disparo de casos. Los casos en niños nos han sorprendido", explicó.



A modo de ejemplo, graficó: "Un jardín de infantes de Montevideo con 21 niños en cuarentena, un docente en cuarentena, una auxiliar en cuarentena. Otro jardín de Montevideo estuvo cerrado por una semana por cinco niños con COVID positivo, dos docentes, cinco auxiliares y tres clases enteras esperando hisopado. En otro una maestra directora COVID positivo, una auxiliar y un alumno positivo, niños y docentes a hisopar", dijo.



Iglesias indicó que estos son números que surgen de los relevamientos que se han realizado desde el retorno a la presencialidad. Será en base a ellos que en la tarde de este miércoles el sindicato optará por cuál decisión tomar.



"Esta situación genera una incertidumbre y una inestabilidad total. Están entre que salieron de cuarentena, volvieron a cuarentena, que a uno le dio positivo, que le dicen que tiene que esperar a otro... Es así, sentimos que están haciendo una prueba de resistencia con nosotros", expresó Iglesias.



Por otra parte, la secretaria general indicó que se evalúa también plantear ante el Ministerio de Trabajo una contradicción que se da entre las recomendaciones de cuarentena por parte de los médicos de los prestadores de salud y las dictadas por los médicos administradores de Primaria.



"Una docente tiene a sus hijos jóvenes, de 20 años aproximadamente, con quienes convive en el hogar con COVID positivo. El esposo para hisopar por sintomatología. El prestador de salud le indica que debe hacer cuarentena porque si no es un riesgo caminando. El médico administrador de Primaria le indica que vaya a la escuela. La razón esgrimida es que el campo de contagio no está en la escuela sino en el hogar", relató Iglesias a modo de ejemplo y agregó: "Inentendible".



"Esos médicos son médicos del organismo, o sea que aquí debe haber un protocolo indicando, porque el médico solo no va a decir eso. Pero nosotros decimos que es incomprensible", añadió.

Ayer martes se supo que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se comunicó con autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con el objetivo de suspender las clases presenciales tanto en centros públicos como privados debido a la situación sanitaria que atraviesa el departamento como consecuencia del coronavirus.



Se constataron contagios en 40 establecimientos.



Olivera afirmó ayer en conferencia que en este momento la situación de Paysandú "es gravísima", con crecimiento exponencial de contagios y 30 fallecimientos en los últimos 10 días.



El regreso a la presencialidad se decidió luego de permanecer algunas semanas suspendida desde antes del inicio de la Semana de Turimo. Al igual que el año pasado el retorno se realizó comenzando por las escuelas rurales y siguió de forma escalonada en base a los rangos etarios.



Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) todavía no habilitó el paso para continuar con el plan y pidió que haya una semana de suspenso para la evaluación de la marcha epidemiológica.