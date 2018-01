Ediles le insisten a Peña en que debe anular subas

Los ediles opuestos a la conducción de la intendenta Adriana Peña de Lavalleja le advirtieron que tiene que cumplir con la decisión de la junta del 4 de enero pasado que le ordenó revertir los incrementos a varios cargos de confianza que decidió y que podría exponerse a un juicio político.

El artículo 296 de la Constitución establece que los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de la junta departamental. La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus cargos por dos tercios de votos del total de sus componentes si violasen la Constitución o cometiesen un delito grave .

La edil blanca Alexandra Insaurralde, que preside la comisión de presupuesto del deliberativo, dijo a El País que "estamos esperando y anhelando el cumplimiento" por parte de Peña y dijo que el líder de su sector, Luis Lacalle Pou, está al tanto de la actuación de su grupo en la junta y no ha formulado reparos y que el senador Luis Alberto Heber conversó con ella y la respaldó explícitamente.

Insaurralde explicó que en 2017 "con la intención de que no se advirtieran fácilmente los aumentos de sueldos (la intendencia) no mandó las columnas de salarios vigentes en el planillado". "Si no contás con esa columna no tenés forma de comparar la evolución al 1º de enero. Cuando la junta lo advierte, aprueba el decreto con las modificaciones", el pasado 4 de enero, señaló.

Peña dijo a El Observador que la comuna está "saneada" pero Insaurralde considera que "ya en la modificación presupuestal que comienza el 1º de enero de 2018 está previsto un programa para contemplar un déficit por $ 120 millones"

El edil colorado Gustavo Risso consideró que "de arranque la administración de Lavalleja es un desastre porque no puede haber ninguna empresa en la que el 70% sea para el rubro cero (salarios), ninguna puede aguantar". El edil señaló que en 2014 la intendencia tuvo un déficit de $ 54 millones y en 2015 de $ 177 millones (a esos dos años corresponden los últimos datos disponibles). "Lo que hizo el Legislativo fue reunirse para que (la intendencia) no cometa un error", señaló.

El edil frenteamplista, Mauro Álvarez, dijo a El País que "a título personal" cree que "si fuera necesario, debería proponerse el juicio político". "Le guste o no le guste a la doctora Peña y a su círculo más cercano, que son estos directores que iban a recibir casi 8 millones de pesos extras en dos años, hay que acatar lo que dice la junta", dijo el edil.

"De buenos y de lindos"

En aparente alusión a los cuatro ediles blancos de la lista 59 que votaron para revertir los incrementos a los cargos de confianza, Peña dijo a El Observador que "esto es un tema de cuatro ediles departamentales que intentan quedar de buenos y de lindos". "No mezclo acá a Lacalle Pou, que nada tiene que ver", dijo.