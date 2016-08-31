EasyTaxi "es como dormir con un tigre", según gremial del Taxi

Francisco Salanova dijo que la nueva aplicación de vehículos particulares EasyGo funcionará como Uber y "tampoco va cumplir con la reglamentación vigente de sus trabajadores".

La empresa EasyTaxi realiza desde hace dos semanas una prueba piloto en Montevideo con vehículos particulares, para evaluar si se incorporará este servicio de forma definitiva.

El servicio ya está disponible en otro países bajo el nombre de EasyGo, según informó El Observador. Cuando el usuario accede a la app EasyTaxi, puede elegir viajar con un vehículo particular o con un taxi regulado.

Este miércoles, en declaraciones al programa De Buena Fuente de radio Carve, el nuevo presidente de la Gremial Única del Taxi, Francisco Salanova, dijo que EasyTaxi era "como dormir con un tigre" porque "tarde o temprano te va a comer".

Según Salanova, el servicio EasyGo funcionará como la app Uber, "tampoco va cumplir con la reglamentación vigente de sus trabajadores". "Todo lo que hacen los demás, lo quieren hacer ellos también", criticó.

Este miércoles se reunirá la comisión directiva de la patronal del taxi y se estudiarán las posibles medidas a tomar, informó Salanova.

En 2014, cuando EasyTaxi llegó al Uruguay, la patronal del taxi suspendió a 30 conductores que trabajaban con la app y creó VoyenTaxi, su propia aplicación, similar a la de la compañía brasileña. Eso le valió una acusación de "conducta ilegal" desde la Comisión de Defensa de la Competencia, debiendo una multa de 100.000 UI, unos $ 346.740.

Aplicación para conseguir taxi, Easy Taxi. Foto: Archivo El País

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