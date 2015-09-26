Durazno pide seguridad a la Justicia y a la Policía

decenas de duraznenses marcharon por el microcentro de la capital departamental el jueves pasado con la premisa "Sumate. Basta de Inseguridad".

Reclaman más severidad a los estamentos judiciales para que no se libere "así nomás" a los delincuentes y piden más seguridad a la Policía.

La marcha surgió a través de las redes sociales y medios locales de comunicación a partir de que desde mediados de agosto se han producido reiterados robos, rapiñas e intentos de arrebato en Durazno capital y en Sarandí del Yi.

Por su parte, Alicia Ghione, de la Fiscalía Letrada de Durazno, quien asumió funciones en julio, dijo que percibe que Durazno "no es una ciudad tan insegura como se está manifestando". Sostuvo que "en los últimos días hubo algún caso de rapiña que generó la intranquilidad de la gente".

Desde su percepción observa una gran incidencia en los delitos a partir del consumo de pasta base en menores de edad.

"Hace poco que estoy; advierto que hay toda una problemática con gente que consume pasta base que básicamente son los que provocan los hurtos. En lugares donde hay problemas con la pasta base suele haber pequeños hurtos, no son hurtos de gran escala, pero son los que molestan al ciudadano".

Agregó que en los últimos días se han coordinado lugares para tratamiento de adictos a la pasta base y que con la Policía se está trabajando en el combate de las "bocas".

Sobre la movilización, la fiscal dijo que no le "molesta que hagan marcha, es parte de los derechos de los ciudadanos".

Explicó acerca de los delincuentes primarios que "a veces se procesan con prisión y a veces sin prisión según la calidad de los hechos; cuando tienen antecedentes siempre van con prisión y a veces cuando el hecho es grave también". Dijo que el jueves fueron procesadas dos personas, una con prisión y un delincuente primario, también con prisión, por hurto especialmente agravado.

La concentración de vecinos se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes. La marcha fue desde la plaza Sarandí hasta la sede judicial, ubicada al lado de la Seccional primera de Policía.

Frente a las puertas del juzgado leyeron una proclama: "Los ciudadanos de Durazno venimos a reclamar que se nos escuche y se nos dé respuestas en torno a la creciente inseguridad que padecemos. No es posible que sigamos recibiendo respuestas tibias y que no se haga nada. No podemos seguir observando que se sigan cometiendo delitos (algunos de ellos muy graves) de los cuales muchos de ellos quedan impunes".

Roban lo que se recaudó en raid.

El lunes, delincuentes dieron otro golpe en Durazno, que en el último mes se ha visto acuciado por robos. Robaron

$ 600.000 y US$ 2.000 recaudados en el raid realizado en el límite de Florida y Durazno. Horas antes, en Sarandí del Yi robaron en un casa y en otra revolvieron todo y no encontraron dinero.

Pese a la lluvia decenas de personas marcharon en Durazno por la inseguridad. Foto: V.Rodríguez.

Fiscal afirma que delitos están vinculados con la pasta base