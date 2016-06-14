Dueño de casa cambiaria baleado; le roban $ 600.000

Asaltantes lo persiguieron desde el Prado hasta la Unión.

Una banda organizada de delincuentes le robó $ 600.000 al dueño de una casa cambiaria cuando iba de camino al banco para hacer el depósito del dinero.

El hecho ocurrió ayer sobre las 16 horas en el barrio Unión, en la calle Jacobo Rousseau esquina Pernas. Waldemar Osorio, de 54 años, se desplazaba en su auto marca Hyundai de camino al banco, iba acompañado por su mujer, Diana Rivas.

Ambos habían salido de su casa en el Prado 20 minutos antes del suceso. Cuando llegaron a la intersección de Jacobo Rousseau esquina Pernas un auto marca Renault Fluence, que había sido robado el pasado 2 de junio, los bloqueó por la parte delantera. Otro auto, marca Peugeot chocó de atrás a la pareja.

De los dos vehículos bajaron tres hombres armados, encapuchados y con pasamontañas en sus cabezas. Un cuarto delincuente se quedó en el auto Peugeot aguardando a sus compañeros.

Dos fueron directamente a la puerta de Osorio, que era quien conducía el vehículo, otro se dirigió a la parte del acompañante, que mediante gritos y amenazas le exigió a Rivas que abriera el coche.

Según indicó a El País uno de los investigadores del caso, "los ladrones ya sabían que la pareja llevaban plata arriba, les venían haciendo la vigilancia".

Rivas abrió el vehículo y salió corriendo por la calle Pernas en búsqueda de ayuda. Ella también llevaba dinero en su cartera para depositar en el banco.

En ese ínterin de segundos, los tres delincuentes se quedaron rodeando al hombre con el cual se trabaron en lucha. Osorio trasladaba en su riñonera los $ 600.000.

Los vecinos de la cuadra escucharon más de 5 detonaciones de arma de fuego. "Cuando miré vi que estaban a los tiros y me metí de nuevo para adentro, todos tenían capuchas, y las armas tenían silenciadores", aseguró uno de ellos a El País.

Los ladrones lograron su cometido, luego de haber herido de un tiro en la pierna izquierda a Osorio. Antes de irse del lugar, los ladrones le dispararon a la rueda del auto de la víctima, para que este no pudiera trasladarse.

Al cabo de unos minutos, Osorio fue trasladado a un centro asistencial donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en pierna izquierda con fractura de femur.

El área de investigaciones de Zona II aseguró a El País que se trata de una banda organizada que tienen en su poder más de cuatro autos, chalecos antibalas y armas. Los delincuentes "están preparados por la manera en que actúan", informaron.

Expertos en la delincuencia.

Para la Policía la manera en la que actuaron los delincuentes “es sumamente especializada”. El hombre al que le robaron el auto Renault Fluence el pasado 2 de junio, aseguró a El País que cuando le fueron a sacar el vehículo los cuatro ladrones “tenían chalecos antibalas, guantes y armas largas”.



Auto baleado en la Unión. Foto: F. Ponzetto

