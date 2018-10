El drama crece: ya suman 21 víctimas de femicidios

Las denuncias no sirvieron de nada. Roxana Vilche de 24 años, vivía en una casa de la zona de Mendoza y había denunciado a la policía que tenía problemas con su pareja. La relación terminó, los problemas continuaron con esta persona de 27 años, pero no se tomó ninguna medida para cuidarla.

Después de algunos episodios violentos por parte del asesino, Roxana le pidió que se fuera de la casa que compartían junto a sus dos hijas de 6 y 3 años, según relataron algunos vecinos de la zona a Subrayado.

Pocos días después de esta situación, el hombre volvió a su casa y tras una discusión asesinó a Roxana el 27 de septiembre. Poco le importó la presencia de las niñas, que corrieron hacia la calle para alertar a los vecinos de la situación. Tras varias puñaladas mató a Roxana e intentó suicidarse, aunque no lo logró.

Una ambulancia llegó poco después y lograron salvarle la vida al asesino. La niña de 6 años también resultó con heridas cuando trató de defender a su mamá, según estimaron luego de atenderla. Pero ni los médicos ni la Policía llegaron a tiempo.

Los médicos tampoco pudieron hacer nada por María Elvira Amaro Jorge, de 60 años. Vivía en Melo, en una casa en el barrio Cuchilla de las Flores. El 12 de agosto de este año, su hijo le pidió dinero. Ella le dijo que no y él le pegó con un adoquín en la cabeza. María Elvira estuvo en el CTI casi un mes y medio y murió el 4 de octubre.

Su hijo fue recluido en la cárcel de Santiago Vázquez con prisión preventiva. En un principio el delito que se le imputó fue homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. Ahora, cambiará la carátula. Las muertes de Roxana y María Elvira se suman a las de las otras 19 asesinadas en Uruguay, por ser mujer, en lo que va del año.

Vea el especial Muertas no Sueñan

INFORMACIÓN ÚTIL

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.