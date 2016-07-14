Dourado critica a jerarca que viaja en Uber y pide medidas

En el FA sorprendió la declaración pero no se le dio mayor importancia.

La gremial del taxi está sorprendida y declaró ayer a El País su irritación por las declaraciones del presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Fernando Brum. Éste confesó ser usuario de Uber ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el 4 de julio, como informó El País el pasado miércoles, después de acceder a la versión taquigráfica de la sesión.

Según Brum, una ciudad sin el servicio de Uber le resulta complicada. Para el presidente de la Patronal del taxi, Oscar Dourado, la molestia de su sector se debe a que "alguien a quien le pagamos el sueldo los uruguayos promueva el uso de actividades ilegales y en negro, que no le importe que no paguen BPS, que no tengan seguro de accidentes en el trabajo, porque esta empresa no cumple con ninguna de ellas".

Dourado agregó que Brum se burla del Estado que integra cuando manifiesta "a viva voz" que utiliza el servicio.

Al preguntarle si la gremial del taxi tiene pensado tomar medidas ante las declaraciones de Brum, Dourado dijo que le corresponde al gobierno nacional. Para el gremialista, esto es así ya que si desde el Estado alguien como Brum dijera mañana "que es bueno colgarse de la luz y del agua, nadie paga la luz y nadie paga el agua. ¿Si Fernando Brum lo hace por qué no lo voy a hacer yo?", sentenció Oscar Durado.

Entre los beneficios de Uber, Brum destacó la posibilidad de compartir un viaje, guardar el recorrido por el cual se fue, habilitar a otra persona al uso de la aplicación (por ejemplo un hijo), tener en línea el recorrido que está haciendo y el hecho de que el usuario puede evaluar el servicio recibido de parte de la empresa.

"Cuando el usuario no se queja, no se siente en peligro ni siente que tiene problemas, tal vez lo que estaríamos regulando no sería para el usuario sino para complicarle la vida, o para no permitirle que utilice elementos que le simplifican la vida", conjeturó el jerarca Fernando Brum.

Ante esa visión, Dourado respondió que "hay que tener cuidado en cómo se promueve por parte de funcionarios públicos las actividades ilegales, porque puede tentar a la población a que no cumpla con sus obligaciones". Por contratar el servicio de Uber en lugar de denunciarlo desde su cargo estatal, Brum termina siendo comparado, en las respuestas de Dourado, con la ex contadora general de la Nación, Laura Remersaro, despedida del Ministerio de Economía por alquilar un apartamento para un prostíbulo en el que vivían menores.

En el Parlamento.

El diputado del MPP Julio Battistoni, integrante de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, indicó ayer a El País que lo afirmado por Brum en cuanto a que era usuario del servicio Uber no se discutió directamente en la sesión.

"Me sorprendió en ese momento pero a mí no me llegó ningún comentario ni comenté nada. Él habló a nivel personal, habló mucho de su experiencia en el tema de tecnología, cuando estaba en una empresa que hacía marcapasos, pero fue llamado como presidente de la ANII", sostuvo Battistoni.

El anteproyecto del Poder Ejecutivo para regularizar a Uber comenzó a evaluarse en abril de este año; se está en una etapa de seguir escuchando a distintas partes y no hay todavía una estimación de cuándo podrá definirse la legislación. Ni siquiera se sabe si seguirá estudiándose en la misma comisión.

La decana de Ingeniería María Simón recomendó, por ejemplo, que el tratamiento y las regulaciones se efectuaran por sectores y no en forma general como pretende el anteproyecto de ley. Es decir: por un lado el transporte y por otros el mercado inmobiliario, el gastronómico o el financiero.

En la Intendencia.

Fernando Nopitsch, secretario general de la IMM, expresó a El País que las declaraciones de Brum no generaron repercusión en la interna del Frente Amplio o en el gobierno departamental.

"Cada uno puede opinar del servicio (de Uber) lo que le parezca; nosotros decimos que está fuera de la norma, no estamos diciendo No a Uber. Puede coexistir en la medida que haya reglas igualitarias para todo el mundo; la regulación del transporte es una obligación nuestra. Cuando vinieron de Uber nos dijeron que se habían equivocado, que iban a volver con otra actitud, a negociar, pero desaparecieron. Ése es el problema de fondo, no podemos admitir que alguien por sí preste un servicio sin ningún tipo de regulación", concluyó Fernando Nopitch.

Tarifas más caras y helados de regalo

Durante esta semana Uber envió a sus choferes un anuncio de que aumentará a partir de hoy la tarifa, cobrando $ 13 cada mil metros a partir de un recorrido de 15 kilómetros.

Otra novedad es que importará a Uruguay su campaña Uber Ice Cream, que consiste en repartir helados y regalos sorpresa a los usuarios del servicio de transporte que lo soliciten.

Aunque no resulta sencillo tomar contacto con los representantes de Uber cuando se trata de hacerles consultas sobre temas candentes, ahora llegó un comunicado de prensa que sintetiza en una consigna la movida de márketing.

"Un día al año Uber te trae el helado, no importa en dónde estés". Uber Ice Cream estará activo mañana viernes 15 de julio de 11:00 a 16:00 horas. Al pedir Uber Ice Cream el usuario recibirá un pack con dos potes de helado Häagen-Dazs de 100 cada uno, de los sabores dulce de leche, vainilla y/o chocolate belga, además de "algunos regalitos".

Quienes se sumen a la promoción y hagan su pedido mañana recibirán los helados de forma gratuita.

Las indicaciones para la solicitud son: entrar a la app de Uber entre las 11:00 y las 16:00 horas y seleccionar la opción deseada.

Cada uno definirá su ubicación y pedirá un coche. Una vez confirmado, el pedido estará en camino.

Como la demanda puede llegar a ser muy alta, los organizadores recomiendan que si no se hallan autos disponibles nadie deje de volver a intentarlo.

Dourado: es una burla al Estado que un jerarca declare que usa Uber. Foto: G. Pérez

POLÉMICA POR USO DE APP